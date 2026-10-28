Congo-Brazzaville: Débat sur le changement de la Constitution - Mabio Mavoungou-Zinga sort de son silence

Ancien candidat à l'élection présidentielle de mars dernier, le président du parti Alliance, Mabio Mavoungou-Zinga, s'est dit, lors d'une sortie médiatique organisée le 23 octobre à Pointe-Noire, opposé au projet de révision de la Constitution qu'il a qualifié d'entreprise « confiscatoire du pouvoir ».

Dans son discours, Mabio Mavoungou-Zinga a affirmé suivre « avec une grande inquiétude » les annonces ainsi que les prises de position de certains acteurs dont celle du président de l'Assemblée nationale. Il a estimé que ces déclarations interviennent « au moment où le palais est dans son dernier et ultime mandat ».

« Le cirque a donc commencé, mais nous savons qu'ils aboutiront au même résultat », estime-t-il, dénonçant « la volonté de braver les Congolais » alors que le pays est « plongé dans une crise multidimensionnelle sans précédent de son histoire ».

Le président du parti Alliance rappelle que si la révision constitutionnelle est prévue par les articles 240 et 241 de la Constitution, il n'en demeure pas moins que l'histoire amène droit à une « entourloupe ».

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Le communiqué dresse un bilan de la gouvernance du Parti congolais du travail qu'il trouve « critique depuis 42 ans ». Il évoque « un pays où le système de santé est à l'agonie, quasi plongé dans le noir par manque d'électricité. Des pénuries de carburant aux routes biodégradables et où la jeunesse a été sacrifiée », a relevé Mabio Mavoungou-Zinga dans son discours.

Il a annoncé, par ailleurs, rompre le silence à travers cette sortie médiatique pour exprimer « son dégoût de la funeste entreprise de révision de la Constitution alors que le quotidien des Congolais est un véritable chemin de croix. Nous ne prétendons donner de leçon à personne, mais nous le disons pour que les gouvernants regardent dans le miroir et se focalisent sur leur propre bilan », a-t-il déclaré.