Maroc: Accidents de la circulation - 23 morts et 2.995 blessés en périmètre urbain, du 19 au 25 octobre

Vingt trois personnes ont trouvé la mort et 2.995 autres ont été blessées, dont 132 grièvement, dans 2.241 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 19 au 25 octobre, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont principalement dus, dans l'ordre, à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à la non maîtrise du véhicule, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, au changement de direction non autorisé, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage du clignotant, au non-respect du stop, au non-respect du feu rouge, à la circulation en sens interdit, à la conduite en état d'ébriété, à la circulation sur la voie gauche et au dépassement défectueux, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et de répression en matière de circulation, les services de sûreté ont enregistré 52.459 contraventions, dressé 8.190 procès-verbaux transmis au Parquet et procédé au recouvrement de 44.269 amendes transactionnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les sommes perçues au titre de ces contraventions ont atteint 9.524.900 dirhams, a ajouté le communiqué, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.606 véhicules, de la saisie de 8.190 documents et du retrait de la circulation de 509 véhicules.