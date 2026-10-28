Maroc: Sécurité des patients en oncologie - Le Royaume mise sur la continuité des soins et le numérique

Casablanca accueillera, le 31 octobre 2026, une matinée de débats consacrée à la sécurité des patients en oncologie, à l'initiative de l'Association des Amis du Ruban Rose et de Roche Maroc. Au programme : parcours de soins, équité territoriale, transformation numérique et coordination entre les acteurs du système de santé.

La sécurité des patients s'impose comme un enjeu majeur de la réforme du système de santé marocain. Dans un contexte marqué par la transformation de l'offre de soins, la lutte contre le cancer appelle une attention particulière à la qualité de la prise en charge, à la continuité thérapeutique et à l'accès équitable aux services de santé.

C'est dans cette perspective que l'Association des Amis du Ruban Rose et Roche Maroc organisent, le samedi 31 octobre, à l'hôtel Adagio de Casablanca, une matinée d'échanges réunissant représentants d'associations de patients, professionnels de santé, décideurs institutionnels et journalistes.

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Organisée dans le prolongement de la Journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée le 17 septembre, et dans le contexte d'Octobre Rose, cette rencontre entend élargir le débat au-delà de la seule pharmacovigilance. Elle abordera les différentes étapes du parcours oncologique, depuis le diagnostic jusqu'au suivi thérapeutique, en mettant l'accent sur la prévention des erreurs, la réduction des retards de prise en charge et la sécurisation des traitements.

Fluidifier le parcours de soins

Le premier panel sera consacré à la continuité des soins, à l'équité territoriale et à la gouvernance centrée sur le patient. Les échanges porteront notamment sur les moyens de limiter les ruptures dans la prise en charge et de réduire les inégalités d'accès à des soins de qualité, quel que soit le lieu de résidence des patients.

La mobilisation conjointe des secteurs public et privé, des associations et des institutions constituera également un axe central des discussions. L'objectif est de souligner l'importance d'une organisation coordonnée des soins pour renforcer la protection des patients et améliorer l'efficience du système.

Le numérique, levier de sécurité

Le second panel examinera la contribution des technologies numériques à la sécurisation du parcours patient. Le dossier médical partagé, la télémédecine et le suivi à distance figurent parmi les solutions susceptibles d'améliorer la circulation de l'information médicale, la coordination entre spécialistes et la continuité de l'accompagnement des patients atteints de cancer.

Ces perspectives soulèvent toutefois des enjeux essentiels en matière de cybersécurité, de protection des données personnelles et d'encadrement réglementaire des dispositifs numériques.

Prévue de 8 h 30 à 14 h, cette matinée ambitionne ainsi de favoriser le dialogue entre les parties prenantes et de faire émerger des pistes d'action concrètes. À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à une approche de la sécurité des soins fondée sur la qualité, l'équité et une meilleure coordination du système de santé marocain.