Afrique du Nord: Rabat droit dans ses bottes, Alger piteusement désabusé

Le texte qui sera soumis vendredi aux Quinze a déjà été disséqué ligne par ligne. Reste ce qui se joue autour de la table : une Algérie privée de siège et de boussole, un Maroc vainqueur tout en étant appelé à consolider ses acquis, un Sahel transformé en arène, et un Maghreb qui continue de régler, en points de croissance.

Vendredi 31 octobre, le Conseil de sécurité votera sur l'avenir de la mission onusienne au Sahara. Le contenu du projet américain est connu, commenté, célébré d'un côté, maudit de l'autre. Inutile d'y revenir. Ce qui mérite l'attention, c'est le décor : qui sera dans la salle? Qui n'y sera plus? Qui comptera les voix? Et surtout ce que coûte, hors de la salle, un différend que la diplomatie serait en train de clore sur le papier sans l'avoir réglé dans les faits?

L'arithmétique d'une salle sans un Alger désabusé

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Commençons par compter. Il y a un an, la résolution 2797 passait avec 11 voix pour et trois abstentions, celles de la Chine, de la Russie et du Pakistan. L'Algérie, alors membre non permanent, avait choisi de ne pas prendre part au vote. Cette année, elle n'a même plus ce luxe : son mandat au Conseil s'est achevé, et le pays qui se prenait, avec une prétention inoüie, pour la voix du droit international dans ce dossier assistera au scrutin depuis la tribune réservée au public.

La vraie inconnue est ailleurs. Que feront Moscou et Pékin, qui s'étaient abstenus en 2025 sans aller jusqu'au veto, malgré l'insistance d'Alger ? Leur abstention de l'an dernier valait déjà message : aucune des deux puissances ne juge le Sahara digne d'un bras de fer avec Washington. Sans un allié algérien assis à côté d'eux pour donner de la voix, il serait étonnant qu'ils se découvrent soudain une vocation de martyrs diplomatiques. Le Pakistan, de son côté, n'a guère de raison de s'exposer seul. Le paysage est ainsi fait: la défaite d'Alger ne se lit plus dans les votes contre, introuvables, mais dans le silence poli de ceux qui étaient censés la soutenir.

Le reste de l'Assemblée générale a d'ailleurs donné le ton. Le 15 octobre, la Quatrième Commission a adopté par 152 voix un texte se référant à la résolution 2797. A ce niveau, on ne parle plus d'un camp, mais d'un consensus qui ne prend même plus la peine de s'annoncer comme tel.

Alger, ou l'art de voter avec deux doigts

La diplomatie algérienne aborde donc ce rendez-vous dans une posture inédite, celle du spectateur. On se souvient de l'épisode de l'an dernier : après avoir boudé le vote, Ahmed Attaf avait expliqué à la télévision que l'Algérie avait été «à deux doigts» de voter pour le texte. Deux doigts, c'est précisément la distance qui sépare en diplomatie la conviction de la contorsion.

Depuis, la contorsion est devenue méthode. Le texte qu'Alger avait combattu ligne à ligne s'est mué, au fil des mois, en référence et que son ministre invoque volontiers, à condition d'en proposer une lecture sélective. Le 8 octobre encore, lors de la Journée de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf présentait la 2797 comme le cadre d'une négociation entre le Maroc et le polisario, comme si l'Algérie, présente aux trois rounds de négociations directes tenus à Washington et à Madrid au premier trimestre, n'était qu'une spectatrice compatissante. Etre partie à la table et prétendre n'être que témoin : la position a le mérite de l'originalité, moins celui de la cohérence.

Le même jour, Staffan de Mistura aurait, selon plusieurs comptes rendus, imputé le blocage au refus d'Alger et du polisario de travailler sur la base du plan marocain. La réplique algérienne n'a pas tardé : l'Envoyé personnel a été accusé de partialité. Quand le médiateur devient suspect pour avoir décrit la salle, c'est généralement que la salle n'est plus très peuplée.

Quant au polisario, il a offert cette semaine une parfaite leçon de dialectique. Le 22 octobre, son représentant à New York menaçait par lettre de quitter le processus. Trois jours plus tard, le communiqué de son secrétariat général réaffirmait l'attachement à l'autodétermination mais oubliait, curieusement, la menace de retrait. On claque la porte, puis on vérifie discrètement qu'elle n'est pas fermée à clé. C'est que la chaise vide, à l'heure où Washington dialogue avec d'autres voix sahraouies comme le Mouvement sahraoui pour la paix, ne serait plus une arme mais un cadeau.

Rabat, droit dans ses bottes

Faut-il pour autant entonner l'hymne de la victoire définitive? Le chroniqueur qui se contenterait de compter les points d'Alger manquerait l'essentiel. Car cette séquence, aussi favorable soit-elle, révèle aussi ce qui reste à accomplir.

La première tient à la nature même de ce succès. Le Maroc doit beaucoup à l'engagement résolu des Etats-Unis, porte-plume du dossier au Conseil de sécurité, qui ont su donner au processus une impulsion que des années de statu quo n'avaient jamais produite. Mais un acquis, aussi solide soit-il, gagne toujours à reposer sur plusieurs piliers plutôt que sur un seul. Les alternances passent, les résolutions demeurent, et les soutiens se cultivent dans la durée. La diplomatie marocaine le sait, et c'est pourquoi l'élargissement du cercle des appuis, en Europe, en Afrique et en Amérique latine, compte autant que l'engagement de Washington.

La deuxième tient au contenu même de l'autonomie. Un plan qui devient la référence obligée cesse d'être une proposition pour devenir un engagement. Il faudra le remplir : institutions régionales réelles, partage des ressources, garanties juridiques, place des Sahraouis qui reviendraient des camps. La vieille rhétorique de la « main tendue » ne suffira plus quand la communauté internationale demandera, pièce par pièce, comment l'autonomie fonctionnera concrètement. Gagner l'argument est une chose, livrer le produit en est une autre. Et un Etat qui peine parfois à faire vivre la régionalisation avancée dans ses propres régions aura intérêt à soigner particulièrement celle-ci, car elle sera examinée à la loupe.

La troisième, enfin, est sécuritaire. L'attaque du 5 mai 2026 contre Smara l'a rappelé : la diplomatie avance à New York, mais le terrain, lui, n'a pas signé la fin des hostilités. Un conflit gelé n'est pas un conflit réglé, et l'allègement annoncé du dispositif onusien suppose que personne, de l'autre côté du mur, ne soit tenté de tester la nouvelle configuration.

Le Sahel, nouveau terrain de jeu des frères ennemis

Le duel maroco-algérien ne se joue plus seulement au Sahara. Il s'est exporté au sud, dans un Sahel devenu le grand marché des influences.

Le 10 septembre, Alger avait rompu ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis, donnant 48 heures à leur ambassadeur pour quitter le territoire et fermant dans la foulée son espace aérien aux appareils émiratis. Le président algérien au nom imprononçable avait préparé le terrain en affirmant que là où Abou Dhabi met le pied, le sang coule. Après le Maroc en 2021, puis les Emirats en 2026, la liste des voisins et partenaires avec qui l'Algérie ne se parle plus s'allonge avec une régularité de métronome. A ce rythme, la doctrine de non-alignement risque de devenir une doctrine de non-relation.

Ce week-end, le Parlement algérien a validé le déploiement de troupes au Niger, sur l'ancienne base française de Madama, officiellement pour protéger les investissements de Sonatrach. L'ironie est savoureuse : la puissance qui a fait de la dénonciation des bases étrangères un pilier de son discours s'installe dans les murs laissés par l'opération Barkhane. Dans le même temps, le Mali sollicite l'expertise des Forces armées Royales. Les deux capitales, qui ne s'adressent plus la parole, se retrouvent à courtiser les mêmes juntes, sur les mêmes sables, avec les mêmes promesses de stabilité.

Et puis il y a Nouakchott, que Rabat et Alger couvrent d'attentions croissantes : routes, énergie, commerce, sécurité. La Mauritanie a fait de l'art de ne pas choisir une véritable discipline nationale, et elle a bien raison. Quand deux voisins se disputent votre amitié, la neutralité devient un actif qui rapporte.

Les dattes et le néant

Le non-Maghreb jusqu'à la lie

Reste la question qui fâche, celle que les communiqués de victoire et les éditoriaux indignés évitent soigneusement : combien tout cela coûte-t-il ?

Les chiffres sont cruels. Depuis la rupture de 2021, les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Maroc ont fondu de près de 90 %. Ils ne pesaient déjà plus que 244 millions de dollars en 2022. En 2025, près des deux tiers de ce commerce résiduel se résumaient à des dattes algériennes. Deux économies qui totalisent plus de 80 millions d'habitants, une frontière de près de 1.700 kilomètres, et des échanges qui tiennent dans quelques conteneurs de fruits secs. Même la contrebande, autrefois florissante entre Oujda et Maghnia, a été déplacée plutôt que supprimée, comme si l'économie informelle était la seule à croire encore au Maghreb.

A l'échelle régionale, le diagnostic est connu depuis des décennies et ressassé dans chaque forum. Le commerce intra-maghrébin plafonne autour de 3% des échanges extérieurs des pays de la zone, quand l'Union européenne dépasse les 60%. Le coût du non-Maghreb est estimé, selon les études, entre 2 et 3 points de PIB par an pour chacun des pays. L'Union du Maghreb arabe, née en 1989 à Marrakech, approche de ses quarante ans sans avoir jamais tenu ses promesses. Elle est devenue l'institution la plus stable de la région, précisément parce qu'il ne s'y passe rien.

Chacun accuse l'autre, et chacun a ses raisons. Mais le résultat est le même pour tous : le Maroc et l'Algérie négocient séparément avec Bruxelles, séparément avec Washington, séparément avec les capitales du Golfe et du Sahel, et chacun en position de demandeur. Divisés, ils se vendent à l'unité; unis, ils pourraient négocier au kilo. La géographie leur a offert un marché commun que la politique s'obstine à refuser.

Il y aura bien un après vendredi

Il y a un an, l'émissaire américain Steve Witkoff annonçait à la télévision travailler sur un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie. L'initiative a le mérite d'exister, mais elle bute sur la même réalité que toutes les précédentes : les deux pays n'ont toujours pas rétabli leurs relations diplomatiques, la frontière reste fermée depuis 1994, et le seul pont qui fonctionne entre Rabat et Alger passe par New York.

Vendredi, le Conseil de sécurité adoptera vraisemblablement un texte qui rapprochera encore le dossier de son épilogue onusien. Le Maroc aura des raisons de se réjouir, l'Algérie de dénoncer, le polisario de menacer puis de nuancer. Le rituel sera respecté. Mais une résolution, même historique, ne règle que ce qu'elle peut régler. Elle peut redessiner une mission et fixer un cadre de négociation.

Elle ne peut pas rouvrir une frontière, relancer un gazoduc, ni convaincre deux peuples qui partagent une langue, une cuisine et une passion du football... qu'ils ont plus à gagner ensemble qu'à se regarder en chiens de faïence. Cela dit, rendez-vous vendredi soir, pour voir si Moscou et Pékin ont lu le même scénario.