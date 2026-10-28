Maroc: Le changement de nom de la MINURSO enterre le mot référendum et fait grincer les dents des pantins polisariens et de leurs parrains

Le dossier du Sahara marocain connaît un tournant diplomatique majeur. Le projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, daté du 20 octobre 2026, renforce sensiblement la centralité de l'initiative marocaine d'autonomie et dessine les contours d'une nouvelle approche du règlement de ce différend régional. Son orientation est sans équivoque : faire de la proposition d'autonomie du Maroc, dans sa version élargie et actualisée, le cadre unique des négociations, tout en affirmant qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable à la question du Sahara.

Cette orientation représente un acquis diplomatique important pour le Royaume. Elle confirme que la recherche d'un règlement politique ne peut plus se limiter à la répétition de formules anciennes, mais doit s'inscrire dans une dynamique pragmatique, fondée sur une proposition susceptible de concilier les impératifs de stabilité régionale, les aspirations des populations concernées et les exigences d'une solution durable.

L'un des principaux enseignements du projet réside dans la place accordée à la proposition marocaine. Le texte salue expressément son élargissement et son actualisation, tout en reconnaissant qu'elle a servi de base aux discussions de fond menées lors de trois cycles de négociations directes organisés à Washington et à Madrid, avec la facilitation des États-Unis et les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura.

Le paragraphe 9 du projet revêt, à cet égard, une portée politique particulière. Le Conseil y considère qu'«une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable» par le règlement du dossier du Sahara. Cette formulation place la souveraineté du Maroc au cœur de l'option politique privilégiée par le texte et renforce la légitimité de la démarche défendue par Rabat.

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Le projet ne se contente pas de saluer l'initiative marocaine : il invite les parties à participer activement et de manière constructive aux négociations en prenant cette proposition comme unique base de négociation. Il leur demande également de présenter leurs réponses sur cette base. L'enjeu est donc de passer d'un processus politique souvent entravé par les divergences de fond à une négociation structurée autour d'un cadre clairement identifié.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique diplomatique favorable au Maroc, que le projet relie également à la reconnaissance croissante de la souveraineté marocaine sur le Sahara par un nombre grandissant d'Etats membres des Nations unies.

Le document souligne le rôle de facilitation joué par les États-Unis et salue l'implication du président Donald Trump dans la recherche d'un règlement du conflit. Il prend notamment note de son appel à engager sans délai les négociations, en utilisant le plan d'autonomie du Maroc comme unique cadre de discussion en vue d'une solution mutuellement acceptable.

Cette référence traduit la volonté de donner une impulsion politique plus forte aux négociations. Elle confirme également l'importance accordée à la diplomatie directe pour dépasser les blocages persistants et replacer les acteurs concernés devant leurs responsabilités.

Le projet réaffirme parallèlement le rôle directeur de Staffan de Mistura dans le processus politique et appelle le Maroc, les pantins du polisario, l'Algérie et la Mauritanie à coopérer pleinement avec les facilitateurs.

En mettant l'accent sur la participation active aux négociations, le texte adresse ainsi un signal politique clair : la poursuite du processus ne saurait se réduire à des déclarations de principe. Elle suppose des engagements concrets, des réponses substantielles et une volonté réelle de parvenir à un compromis politique.

Autre volet déterminant du projet : la transformation envisagée de la Minurso. Le texte prévoit de la rebaptiser Minuso (Mission des Nations unies pour une solution politique au Sahara occidental), tout en fixant la fin de son mandat de maintien de la paix au 30 avril 2027.

A compter du 1er mai 2027, la mission poursuivrait ses activités sous la forme d'une mission politique spéciale, jusqu'au 31 octobre 2027. Le Secrétaire général serait chargé de présenter, au plus tard le 15 décembre 2026, des propositions détaillées concernant son futur mandat, sa structure, ses effectifs et ses besoins en ressources.

La perspective d'un changement de dénomination de la Minurso en Minuso, avec la suppression du terme «référendum» de l'appellation officielle de la mission onusienne, a suscité l'ire des pantins du polisario et de leurs parrains. Si elle était adoptée, cette évolution symboliserait un changement de paradigme dans l'approche des Nations unies, en consacrant davantage la logique d'une solution politique négociée autour de l'autonomie sous souveraineté marocaine, au détriment de la perspective référendaire obsolète et irréalisable.

Le volet humanitaire occupe une place importante dans le document, qui exprime sa profonde préoccupation face à la durée prolongée des déplacements de population et à la détérioration des conditions de vie dans les camps de Tindouf.

Le projet prévoit de demander au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés d'achever, dans un délai de six mois, l'enregistrement de la population réfugiée dans cette région, conformément au droit international. Il appelle toutes les parties concernées à garantir un accès sans entrave et la liberté de circulation nécessaires à cette opération, sans ingérence d'aucune entité.

Cette disposition revêt une importance particulière. Un enregistrement fiable de la population concernée constitue un instrument essentiel pour mieux cerner les besoins humanitaires, améliorer la protection des personnes et évaluer les perspectives de solutions durables.

Le texte souligne également que la poursuite du financement international devrait être orientée vers des solutions durables, individuelles et volontaires. Cette approche rappelle que la situation des séquestrés ne peut être considérée comme une réalité appelée à se prolonger indéfiniment. Elle appelle des réponses concrètes, respectueuses des droits fondamentaux et conformes aux normes internationales.

En mettant en avant ces exigences, le projet articule la recherche d'un règlement politique avec la nécessité de répondre à une situation humanitaire qui perdure depuis plusieurs décennies.