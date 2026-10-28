Congo-Brazzaville: Inondation dans la Likouala - 73 000 sinistrés sans abris

La population des localités de Bétou, d'Impfondo, d'Epéna et de Bouanéla, dans le département de la Likouala, vit dans le désastre suite à l'inondation causée par la montée des eaux, a expliqué la Croix-Rouge congolaise (CRC), lors de l'atelier de lancement officiel du Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes ( Dref) d'assistance des victimes.

Les travaux d'assistance aux victimes d'inondation ont été lancés officiellement le 24 octobre, à Brazzaville, couplés à l'opération de prévention et au renforcement de capacités face à la maladie à virus Ebola. L'objectif est de partager le document sur le mécanisme de mise en oeuvre des deux Dref afin de définir ensemble des mécanismes d'action et de valider la feuille de route des prochains mois.

Le Congo, pays frontalier à la République démocratique du Congo où sévit la maladie, représente un risque d'introduction. Aucun cas n'est encore signalé dans le pays mais la préparation est essentielle pour renforcer la capacité des communautés et de la CRC à détecter et signaler rapidement des alertes en cas de maladie.

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L'opération d'assistance aux victimes d'inondation cible 13 500 sinistrés, soit 2700 ménages des district d'Impfondo et d'Epéna, en fonction de leur vulnérabilité. L'opération s'exécutera pendant une durée de six mois. La CRC va déployer 110 volontaires pour l'assistance communautaire.

Le drame a déjà causé des pertes matérielles et expose les communautés aux maladies diarrhéiques. En effet, la population exprime le besoin en eau potable et en hygiène. C'est ainsi que l'atelier a regroupé les délégués du ministère des Affaires sociale et de l'Action humanitaire, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge er du Croissant Rouge, des cadres ainsi que des volontaires de la CRC.

Le secrétaire général de la CRC, Gabriel Goma Mahinga, a félicité le gouvernement, les partenaires techniques et les volontaires de la CRC pour la mobilisation après la confirmation des inondations dans le département de la Likouala. Cependant, les difficultés se montreront sur le plan logistique et de la communication. Ainsi, il a sollicité l'accompagnement des partenaires et des autorités locales pendant l'opération.ey

La déléguée des Fédérations internationales des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Irène Mumonayi, a souligné l'objectif des urgences : sauver des vies et protéger la dignité des communautés, des familles touchées.

« La double cérémonie fait office de mandats de la Croix-Rouge congolaise à être présente lors des réponses et d'anticiper, en renforçant la préparation aux urgences », a-t-elle dit, annonçant que « ces deux drefs ne sont pas seulement un financement mais un impact de confiance entre la Croix-Rouge congolaise et les communautés ». Elle a pris l'engagement de mettre en oeuvre l'opération avec transparence et rigueur.

Le délégué du ministère, le Dr Gnekoumou Youssef, a félicité la CRC de cette analyse profonde de la situation et son soutien aux victimes de l'inondation. Pour lui, cette inondation expose encore davantage la population de l'axe Oubangui à l'épidémie du choléra. Par ailleurs, il a souligné l'importance de la surveillance des services habilités dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola sur l'axe Oubangui, frontalier à la République démocratique du Congo.

Le trésorier général de la CRC, Mbengo Kinfoumba, lançant les travaux, a assuré de travailler avec le ministère, le chef de file de la surveillance épidémiologique. Il est la boussole de la Croix-Rouge dans la coordination des actions humanitaire pour le Dref inondation.

« La Croix-Rouge congolaise est l'auxiliaire des pouvoirs publics, elle part là où les infirmiers ne peuvent aller dans les villages les plus reculés dans le corridor fluvial et dans des zones frontalières du département de la Likouala », a-t-il indiqué.