Congo-Brazzaville: Football - Thierry Allianga présente les ambitions de l'académie Azingo internationale

Fondateur d'Allianga sport et figure du football féminin congolais depuis plusieurs années, Thierry Allianga étend son action en faveur de la jeunesse à travers le lancement de l'académie Azingo internationale. Basé à Port-Gentil, au Gabon, ce centre de formation sport-études se positionne comme un levier de développement pour les talents de toute la sous-région.

Conçue pour encadrer les jeunes de 7 à 17 ans, l'académie Azingo internationale ambitionne de structurer la formation footballistique en Afrique centrale, a expliqué son fondateur, lors d'un point de presse, le 27 octobre à Brazzaville. En s'appuyant sur l'expertise de techniciens espagnols et catalans, le projet introduit des méthodes pédagogiques et tactiques modernes adaptées aux exigences du football professionnel mondial.

Thierry Allianga a expliqué que pour les jeunes talents congolais et de la sous-région, cette structure représente une opportunité concrète d'accès à des filières de formation de haut niveau.

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L'un des axes majeurs de l'académie réside dans l'encadrement global des pensionnaires, combinant la pratique sportive intensive et le suivi scolaire régulier. Le centre structure l'accompagnement des jeunes autour de deux orientations principales à l'âge de 18 ans, notamment le débouché sportif à travers l'intégration des jeunes formés au sein de clubs partenaires de premier plan ainsi que le parcours académique via l'orientation des pensionnaires vers des structures de formation supérieure et des centres adaptés.

« Alors l'académie Azingo, comme son nom l'indique, est internationale et englobe tous les Africains. Je lance ici un appel à tous ceux qui souhaitent développer leur football et à tous ceux qui veulent donner à leurs enfants la possibilité d'évoluer dans le football. Plusieurs pays africains comme le Sénégal ou le Maroc brillent aujourd'hui sur la scène internationale parce qu'ils ont investi dans la formation locale », a-t-il signifié.

Par ailleurs, l'académie intègre une dimension d'exposition internationale en préparant ses jeunes équipes à participer à des tournois de référence en Europe, particulièrement à Barcelone, favorisant ainsi la passerelle entre les talents locaux et les recruteurs internationaux.

À travers cette initiative, l'académie Azingo entend s'imposer comme un modèle de référence pour la formation des footballeurs en Afrique centrale et offrir des perspectives durables à la jeunesse congolaise.