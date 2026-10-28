Congo-Brazzaville: E²C - Des mesures urgentes exigées pour améliorer la fourniture de l'électricité

Face aux délestages récurrents et aux difficultés de fonctionnement de la société Energie électrique du Congo (E²C), les représentants syndicaux ont interpellé, le 26 octobre à Brazzaville, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua. Ils réclament des changements dans la gouvernance de l'entreprise publique et l'application rapide des mesures de redressement.

Les tensions entre la direction générale d'E²C et les partenaires sociaux ne facilitent pas la recherche de solutions aux problèmes d'approvisionnement en électricité que connaît le pays. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a reçu successivement les représentants du collège syndical et l'équipe dirigeante de l'entreprise, afin d'examiner les difficultés du secteur et d'identifier des mesures susceptibles d'améliorer les performances de la société.

Au cours de la première rencontre, les responsables syndicaux ont dressé un tableau préoccupant du fonctionnement de l'entreprise. Ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme des insuffisances dans la gouvernance, le dialogue social, la gestion des ressources et la formation du personnel. Outre les revendications sociales, les syndicats ont mis en cause les choix de gestion et l'état des équipements de production. Ils estiment que les difficultés actuelles ne pourront être résolues sans une réorganisation de l'entreprise. Certains représentants ont ainsi demandé au ministre de prendre des mesures concernant la direction générale, allant jusqu'à réclamer le départ du directeur.

La situation de la centrale hydroélectrique d'Imboulou a particulièrement retenu l'attention des syndicalistes. Ils ont évoqué la récurrence des pannes affectant certains équipements, notamment les systèmes de refroidissement, et appelé à des interventions durables plutôt qu'à des réparations répétitives. Selon eux, le fonctionnement normal des groupes de production de cette centrale contribuerait à réduire les délestages, dans un contexte également marqué par les difficultés de production au site de Moukoukoulou.

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Les représentants du personnel ont soulevé, par ailleurs, la question des pertes d'électricité, de la transparence dans la gestion des recettes et des dépenses, ainsi que du déploiement des compteurs intelligents. Ils ont également dénoncé des chevauchements de fonctions et l'insuffisance des moyens mis à la disposition des équipes techniques pour intervenir sur le terrain. Pour les syndicats, l'urgence est désormais de passer du diagnostic aux actes. Ils se sont prononcés en faveur d'un plan de redressement assorti d'un contrat de performance.

Appel à une responsabilité collective

En réponse à ces préoccupations, Bruno Jean Richard Itoua a reconnu l'ampleur des attentes autour du service public de l'électricité. « Aujourd'hui, le plus grand problème du pays, c'est l'électricité », a-t-il déclaré, soulignant les conséquences des perturbations sur les ménages et les entreprises. Pour le ministre, la situation exige une mobilisation collective et un dialogue franc entre les différentes parties prenantes. « Quand on veut réussir, il faut se dire la vérité », a-t-il insisté, avant de réaffirmer sa volonté d'écouter les acteurs du secteur et de tenir compte de leurs propositions dans la recherche de solutions.

Le membre du gouvernement a également rappelé que le diagnostic engagé sur E²C devait permettre de dégager des pistes concrètes de redressement, avec la participation des partenaires sociaux. Il a notamment évoqué la nécessité d'accélérer l'identification des actions susceptibles d'être mises en oeuvre dans les meilleurs délais. L'objectif est de regrouper les mesures immédiatement applicables dans un plan d'action à très court terme, tout en poursuivant les réformes structurelles nécessaires à l'amélioration des performances de l'entreprise. Cette démarche vise, dans l'urgence, à atténuer l'exaspération des consommateurs.

La seconde rencontre avec la direction générale a permis d'aborder plus largement les actions engagées pour améliorer le fonctionnement d'E²C et les orientations du ministère en matière de transformation du secteur. L'enjeu reste celui de la concrétisation des mesures annoncées. Entre les revendications syndicales, les difficultés techniques et les attentes des usagers, E²C est appelée à améliorer ses performances et à renforcer la continuité de la fourniture d'électricité.