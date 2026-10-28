Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 octobre 2026

revue de presse

Sénégal : Le budget rectificatif 2026 renvoyé en commission pour de nouvelles concertations

L’Assemblée nationale sénégalaise a renvoyé, mardi 27 octobre 2026, le projet de loi de finances rectificative (LFR) en commission des finances et du contrôle budgétaire, à la demande du gouvernement. Cette décision intervient après des préoccupations exprimées par la majorité parlementaire et vise à approfondir les concertations pour parvenir à un compromis sur les orientations budgétaires de l’État.

L’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 connaît une nouvelle étape au Sénégal. Réunis en séance plénière mardi 27 octobre, les députés ont renvoyé le texte devant la commission des finances et du contrôle budgétaire, à la suite d’une demande formulée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. [Source allAfrica]

Sommet Russie-Afrique : Moscou en opération séduction pour cette troisième édition

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Le coup d'envoi du troisième sommet Russie-Afrique est donné ce mercredi 28 octobre à Moscou. Le format est identique aux deux premières éditions, organisées à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023 : deux jours de discussions et de réunions, cette fois en plein cœur de la capitale, dans un cadre prestigieux, avec un Vladimir Poutine particulièrement impliqué.

À défaut de résultats probants jusque-là, la Russie veut donner l'impression de soigner ses invités et faire la démonstration de son influence sur le continent. [Source RFI]

Afrique du Sud : Le plus long train de marchandises jamais réalisé mis en service

Une entreprise publique sud-africaine affirme avoir mis en service, à titre d'essai, le plus long train de marchandises jamais réalisé.

Selon Transnet, l'entreprise publique de transport et de logistique, ce train mesurait 7,6 kilomètres (4,7 miles) de long et était composé de 696 wagons de marchandises. Pour le faire avancer, il a fallu répartir des locomotives électriques et diesel sur toute la longueur du train.

Le train a effectué un trajet de 860 kilomètres (534 miles) entre la baie de Saldanha, sur la côte ouest de l’Afrique du Sud, et une mine de minerai de fer située à l’intérieur du pays, le 18 octobre, a indiqué Transnet dans un communiqué. [Source Africanews]

Sierra Léone : Bio promet la paix et renonce à un 3ᵉ mandat en 2028

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a présenté lundi les excuses de l’État aux victimes de la guerre civile et annoncé de nouvelles mesures en faveur des réparations, de la réconciliation et de la prévention des conflits, tout en excluant sa candidature à l’élection présidentielle de 2028, à l’ouverture de la Conférence nationale sur l’unité et la cohésion sociale à Freetown.

Cette rencontre intervient dans un contexte où les autorités sierra-léonaises entendent consolider les acquis de la paix, plus de deux décennies après la fin officielle de la guerre civile, en s’attaquant aux griefs persistants et aux facteurs d’exclusion qui ont fragilisé la cohésion nationale.

« Au nom de l’État de Sierra Léone, je présente mes excuses pour les souffrances que vous avez endurées et pour la protection que vous n’avez pas reçue », a déclaré Julius Maada Bio, s’adressant aux survivants du conflit, aux familles endeuillées et aux personnes dont les vies ont été profondément affectées par la guerre. [Source Apanews]

RDC : La C64 refuse le troisième mandat et la rébellion, et tend la main à Tshisekedi et Kabila

L’opposition congolaise veut peser sur la recherche d’une issue à la crise politique et sécuritaire. Réunis à Rome les 26 et 27 octobre 2026, cinq de ses principaux dirigeants ont rejeté toute remise en cause de l’ordre constitutionnel et toute prise du pouvoir par les armes. Ils proposent désormais de rencontrer séparément Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour préparer un dialogue national inclusif.

L’opposition congolaise entend sortir du face-à-face qui oppose Kinshasa aux mouvements rebelles. Au terme de deux jours de concertations à Rome, la Coalition Article 64 (C64) a dévoilé, ce mardi 27 octobre, une feuille de route qui place le respect de la Constitution et le dialogue politique au cœur de sa démarche. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabund, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga y défendent une sortie de crise par le dialogue, sans révision constitutionnelle ni recours aux armes [Source Afrik.com]

Égypte : La journaliste Lina Attalah libérée après le paiement d’une lourde amende

La directrice du média indépendant Mada Masr a été libérée mardi soir après avoir été condamnée à une amende de près de 49 000 euros. Son arrestation et la fermeture ordonnée du site ravivent les inquiétudes sur la liberté de la presse en Égypte.

Lina Attalah a été libérée après le paiement d’une amende de trois millions de livres égyptiennes, soit près de 49 000 euros. À l’issue d’une audience unique, un tribunal du Caire avait ordonné la fermeture du site Mada Masr, accusé d’avoir été exploité sans licence. Lors de sa libération, son avocat a également découvert une condamnation par contumace prononcée en 2024 à un an de prison pour diffusion de « fausses informations » et gestion d’un site sans licence. La défense a fait appel, avec une audience prévue le 11 novembre. [Source Africa Radio]

Afrique de l'Est : 36 000 personnes fuient l’Ethiopie pour se réfugier au Kenya

Trente-six mille (36000) personnes fuyant des combats ont quitté l’Ethiopie pour se réfugier au Kenya voisin, a déclaré mardi sur son compte X, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

« Quelque 36 000 personnes ont fui les récents affrontements qui opposent, depuis plusieurs jours dans le sud de l’Éthiopie, des forces armées des régions Somali et de l’Oromia, pour se réfugier au Kenya », a déclaré le HCR.

Selon le HCR, le foyer principal des violences se situe autour de la ville de Moyale, dont la gestion administrative est partagée mais la délimitation territoriale reste contestée entre les deux régions. [Source TRT Afrika]

La Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée s’engagent pour une transhumance apaisée

La Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée ont signé la «Déclaration d’entente d’Odienné», un engagement tripartite visant à renforcer la coopération transfrontalière et à prévenir les conflits liés à la transhumance dans le Wassoulou.

Cette déclaration est l’aboutissement de concertations tenues du 19 au 23 octobre 2026 à Odienné, avec la participation des autorités administratives et des acteurs du secteur pastoral des trois pays.

Les échanges ont porté notamment sur la gestion des ressources naturelles, l’accès aux pâturages et la prévention des conflits entre éleveurs et communautés d’accueil. [Source Le 360 Afrique]

Nigeria : Don Jazzy et TS Academy lancent une bourse tech pour 2027

Le programme peut couvrir jusqu’à 100 % des frais de scolarité et prévoit un appui limité en ordinateurs et en données mobiles pour certains bénéficiaires.

Le producteur nigérian Don Jazzy et TS Academy ont ouvert les candidatures à une bourse technologique destinée à la promotion 2027. Le dispositif peut réduire jusqu’à 100 % les frais de scolarité pour les candidats retenus, selon le niveau d’aide accordé.

L’offre couvre notamment l’intelligence artificielle et l’automatisation, l’analyse de données, la cybersécurité, le développement de logiciels, le marketing numérique, le design de produits et la création de contenu. La plateforme précise que la plupart des parcours sont accessibles aux débutants et qu’une seule formation peut être choisie. [Source Beninwebtv]

Congo-Brazzaville : Crise du carburant - Les réseaux télécoms à bout de souffle

La pénurie de gasoil qui asphyxie l'économie nationale n'épargne plus les télécommunications. Faute de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes, les réseaux mobiles vacillent et avec eux la voix, l'internet et le Mobile Money.

Dans un communiqué publié le 27 octobre, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) dresse un constat sans fard.

Appels qui s'interrompent au milieu d'une phrase, connexions qui se traînent, transactions bloquées : depuis plusieurs jours, les usagers en font l'amère expérience. Selon l'ARPCE, les réseaux de communications électroniques ouverts au public connaissent des perturbations sur tout ou une partie du territoire national. En cause : une desserte électrique défaillante et des groupes électrogènes de secours qui, faute de gasoil, ne parviennent plus à prendre le relais. [Source Les Dépêches de Brazzaville]