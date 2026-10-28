Congo-Kinshasa: La C64 rejette toute modification de la Constitution et met en garde contre un troisième mandat

La Coalition article 64 (C64) a réaffirmé, mardi 27 octobre, son opposition à toute modification de la Constitution en République démocratique du Congo (RDC), à un troisième mandat présidentiel ainsi qu'à un éventuel report des élections prévues en 2028.

Dans une déclaration publiée à l'issue de son conclave tenu à Rome du 25 au 27 octobre, la C64 estime que la loi sur le référendum ne peut remettre en cause les dispositions constitutionnelles relatives aux mandats présidentiels.

L'article 220 au centre des préoccupations

Cette déclaration intervient après l'adoption, le 23 octobre, par l'Assemblée nationale, de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, à l'issue d'une nouvelle délibération. La C64 rappelle qu'aucune majorité parlementaire ne peut s'affranchir de la Constitution.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Une Constitution n'a pas à être aimée ni désirée ; elle doit être scrupuleusement respectée et appliquée », affirme la coalition, qui invoque notamment l'article 220 relatif aux dispositions constitutionnelles protégées, notamment celles concernant le nombre et la durée des mandats présidentiels.

La C64 dénonce ce qu'elle qualifie de projet de « coup d'État constitutionnel » visant, selon elle, à maintenir le pouvoir en place au-delà des limites fixées par la Constitution. Elle affirme appliquer la même exigence aux autorités politiques et aux mouvements armés, dont elle condamne également la prise du pouvoir par les armes.

La coalition rejette tout report des élections

Dans sa déclaration, la C-64 rejette explicitement « tout changement de Constitution, tout troisième mandat, tout report des élections prévues en 2028 », ainsi que toute prise du pouvoir par les armes et toute tentative de balkanisation du pays.

La coalition associe cette position à son appel au respect de l'alternance démocratique et des libertés publiques. Elle réclame notamment la fin des arrestations qu'elle juge arbitraires, des intimidations et des entraves aux activités politiques pacifiques.

Elle demande également des enquêtes indépendantes et crédibles, y compris internationales, sur les violences dénoncées lors des manifestations des 12 juin et 15 septembre 2026, ainsi que sur l'assassinat de Manassé Lomboto.

La C-64 réaffirme enfin que le respect de la Constitution doit guider la recherche d'une solution à la crise politique et sécuritaire que traverse la RDC.