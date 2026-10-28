Sénégal: Ballon d'Or africain - Pape Gueye assume ses ambitions

Dans un entretien accordé à Canal+ Sport Afrique, dans l'émission « Talents d'Afrique » du lundi 26 octobre 2026, le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye revient sur son épanouissement à Villarreal, sa mise en retrait temporaire de la sélection après le Mondial et son ambition de remporter le Ballon d'Or africain.

Pape Gueye affiche ses ambitions. Après une saison marquée par la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), au cours de laquelle il a inscrit le but décisif en finale, le milieu de terrain de Villarreal assume sa candidature au Ballon d'Or africain. Dans un entretien exclusif accordé à Canal+ Sport Afrique, le joueur sénégalais revient également sur son parcours récent et son attachement à l'équipe nationale.

En Espagne, l'international sénégalais dit avoir trouvé un environnement favorable à son épanouissement. Après trois années passées à Villarreal, il assure se sentir bien au sein du club, où il bénéficie de la confiance de ses dirigeants et de bonnes conditions de travail. Sollicité par d'autres équipes lors du dernier mercato estival, il a choisi de poursuivre son aventure avec le club espagnol.

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« J'ai retrouvé mon meilleur niveau ici », explique-t-il, convaincu d'évoluer dans une équipe ambitieuse, capable de jouer les premières places et de se mesurer aux grandes formations européennes. Son objectif est de poursuivre sa progression et de contribuer aux ambitions de Villarreal.

La CAN remportée avec le Sénégal a également marqué un tournant dans sa carrière. Le milieu de terrain estime que son but en finale a changé le regard porté sur lui, aussi bien au Sénégal qu'en Europe. Il raconte notamment avoir reçu les félicitations de joueurs du Real Madrid après cette rencontre, preuve, selon lui, de l'écho suscité par cette finale.

« J'ai réagi sous le coup de l'émotion »

L'entretien a également été l'occasion pour Pape Gueye de revenir sur sa décision de se mettre en retrait de la sélection nationale à l'issue de la Coupe du monde. Le joueur explique avoir beaucoup investi dans sa préparation pour cette compétition, avec l'ambition d'être au meilleur de sa forme pour servir son pays.

Il évoque notamment les difficultés rencontrées dans la préparation, des tensions internes et sa frustration après avoir été remplacé assez tôt lors du match contre la Belgique, suivi de la défaite sénégalaise. « Je suis humain, c'était la goutte de trop et j'ai réagi sous le coup de l'émotion », reconnaît-il.

Le milieu de terrain affirme toutefois avoir tourné cette page. Avec le recul, il considère cet épisode comme une expérience qui lui a permis de grandir. Il entend désormais regarder vers l'avenir et contribuer à écrire de nouvelles pages de l'histoire du football sénégalais.

Pape Gueye insiste aussi sur la nécessité d'accompagner la nouvelle génération, qu'il juge particulièrement talentueuse. Il souligne l'importance de l'encadrement et des conseils du nouveau sélectionneur, dont il apprécie notamment l'expérience à son poste de milieu de terrain.

Pour le joueur de Villarreal, l'objectif collectif reste clair : rendre fiers les Sénégalais et tout mettre en oeuvre pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

Un Ballon d'Or africain dans le viseur

Sur le plan individuel, Pape Gueye ne cache pas son ambition. Après une saison au cours de laquelle il affirme avoir atteint plusieurs objectifs, notamment sur le plan collectif, il considère légitime de figurer parmi les candidats au Ballon d'Or africain.

« Au début de saison, je note toujours mes objectifs de buts, de passes décisives, de matchs joués, de trophées collectifs et individuels, et le Ballon d'Or africain faisait partie de mes objectifs », confie-t-il, tout en rappelant que le choix appartient aux votants.

Le Sénégalais évoque également les deux compatriotes qui ont déjà remporté cette distinction, El-Hadji Diouf et Sadio Mané, qu'il considère comme des légendes du football national. Remporter à son tour ce trophée représenterait, selon lui, une immense fierté et l'aboutissement d'un parcours marqué par des moments difficiles.

En attendant le verdict, Pape Gueye entend poursuivre sa progression en club et rester mobilisé pour la sélection. Entre ambitions individuelles et objectifs collectifs, le milieu sénégalais affiche sa volonté de franchir un nouveau cap dans sa carrière.