Sénégal: Audiovisuel - Le pays lance officiellement la Radio numérique terrestre le 29 octobre

Après la Télévision numérique terrestre (TNT), le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son paysage audiovisuel avec le lancement officiel de la Radio numérique terrestre (RNT), prévu le jeudi 29 octobre 2026. La cérémonie se tiendra sous la présidence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

La diffusion radiophonique au Sénégal entre dans une nouvelle phase. La Société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) s'apprête à mettre officiellement en service la Radio numérique terrestre (RNT), une technologie qui ambitionne d'améliorer la qualité de réception des programmes et d'élargir l'offre radiophonique accessible aux auditeurs.

Selon les informations communiquées par TDS-SA, le dispositif proposera une offre de 18 radios, avec une qualité d'écoute annoncée comme comparable à celle d'un CD. Cette évolution doit permettre aux auditeurs de bénéficier d'un son plus clair, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les éditeurs de services radiophoniques.

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Au-delà du confort d'écoute, la numérisation de la diffusion sonore présente plusieurs avantages techniques. Elle permet notamment une utilisation plus efficiente des fréquences radioélectriques, une meilleure gestion des ressources disponibles et la possibilité de proposer davantage de services sur une même infrastructure de diffusion.

Le lancement annoncé intervient après plusieurs années de préparation. Le projet pilote de la RNT a été initié par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) en 2022. Cette phase d'expérimentation a permis de tester les équipements, d'évaluer les dispositifs techniques et de préparer le déploiement de cette nouvelle technologie.

Une étape institutionnelle importante a été franchie le 10 septembre 2026, avec la signature d'un protocole d'accord entre l'ARTP et TDS-SA portant sur le transfert des infrastructures de la RNT. À l'issue de cette opération, l'opérateur national de diffusion s'est vu confier la mise en service, l'exploitation et la maintenance de ces installations, afin d'accompagner le déploiement progressif du réseau.

Cette transition marque le passage de la phase pilote à celle de l'exploitation opérationnelle. Elle s'inscrit dans la continuité des missions de TDS-SA, déjà chargée de la collecte, du multiplexage, du transport et de la diffusion des contenus audiovisuels dans le cadre de la TNT.