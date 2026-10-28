Sénégal: Sortie d'Idrissa Seck - Les partisans de Rewmi retrouvent leur leader

Idrissa Seck annonce son retour. Après plus de deux ans de silence, l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade a repris la parole. Une réapparition qui redonne espoir aux militants de son parti Rewmi. Cheikh Guèye, fidèle du mouvement, attendait un message de son leader depuis deux ans. « Depuis 2024, on vivait dans le désespoir. Et avec ces déclarations, l'espoir est revenu », s'enthousiasme-t-il.

Ses détracteurs lui reprochent de s'être rapproché du pouvoir après avoir quitté l'opposition. Pour beaucoup de ses partisans, il reste pourtant la référence de l'opposition. Ablaye Ndiaye, tee-shirt orange de Rewmi sur les épaules, met en avant son parcours et son expérience. « C'est le candidat idéal, il est là pour l'intérêt du pays. À part lui, sur qui on peut compter pour l'opposition ? » Certains se projettent déjà dans la prochaine échéance présidentielle. « On est prêts à l'accompagner pour l'élection prochaine », affirme Birane Lo, technicien venu lui aussi encourager Idrissa Seck.

Une militante salue également un homme « qui a toujours mis les femmes en avant. Qui a toujours montré que les femmes pouvaient faire exactement la même chose que les hommes. »