Sénégal: Sortie d'Idrissa Seck - Les partisans de Rewmi retrouvent leur leader

27 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Antoine Boittiaux

Idrissa Seck annonce son retour. Après plus de deux ans de silence, l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade a repris la parole. Une réapparition qui redonne espoir aux militants de son parti Rewmi. Cheikh Guèye, fidèle du mouvement, attendait un message de son leader depuis deux ans. « Depuis 2024, on vivait dans le désespoir. Et avec ces déclarations, l'espoir est revenu », s'enthousiasme-t-il.

Ses détracteurs lui reprochent de s'être rapproché du pouvoir après avoir quitté l'opposition. Pour beaucoup de ses partisans, il reste pourtant la référence de l'opposition. Ablaye Ndiaye, tee-shirt orange de Rewmi sur les épaules, met en avant son parcours et son expérience. « C'est le candidat idéal, il est là pour l'intérêt du pays. À part lui, sur qui on peut compter pour l'opposition ? » Certains se projettent déjà dans la prochaine échéance présidentielle. « On est prêts à l'accompagner pour l'élection prochaine », affirme Birane Lo, technicien venu lui aussi encourager Idrissa Seck.

Une militante salue également un homme « qui a toujours mis les femmes en avant. Qui a toujours montré que les femmes pouvaient faire exactement la même chose que les hommes. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.