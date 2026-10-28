Egypte: Abandonner les poursuites contre une éminente journaliste

communiqué de presse

Lina Attalah est poursuivie dans le cadre de la répression contre les médias indépendants

Le 27 octobre 2026, après une seule audience, le tribunal correctionnel du Nouveau-Caire a reconnu Lina Attalah coupable des accusations la visant, lui a infligé une amende de 3 millions de livres égyptiennes (soit 53 474 dollars, ou 48 032 euros) et a ordonné la fermeture du site Mada Masr. Les autorités ont placé Lina Attalah en détention, à l'issue de l'audience.

(Beyrouth, 27 octobre 2026) -Les autorités égyptiennes devraient abandonner les poursuites contre Lina Attalah, rédactrice en chef du média indépendant Mada Masr, avant son audience prévue le 27 octobre, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.

Le Parquet suprême de la sécurité de l'État a renvoyé Lina Attalah devant le tribunal le 22 octobre dans le cadre de l'affaire n° 9072/2026 ; elle est accusée d'avoir créé et géré le site web Mada Masr sans autorisation préalable. Cette mise en examen est intervenue au lendemain de son interrogatoire par le parquet au sujet des reportages publiés sur ce site. Elle encourt une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions de livres égyptiennes (environ 53 400 dollars, ou 48 000 euros), ainsi que la fermeture de Mada Masr et la confiscation de son matériel.

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« Les poursuites hâtivement engagées contre Lina Attalah marquent une nouvelle escalade dans les attaques éhontées menées par les autorités égyptiennes contre les médias indépendants du pays », a déclaré Bassam Khawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Aucun.e journaliste ne devrait faire l'objet de poursuites pénales pour avoir fait son travail. »

Le 19 octobre, les procureurs ont sommé Lina Attalah de se présenter pour un interrogatoire. Le 21 octobre, ils l'ont interrogée au sujet d'allégations de publication de « fausses informations » et d'exploitation d'un site web sans licence, puis l'ont libérée sous caution de 100 000 livres égyptiennes (environ 1 780 dollars). Le lendemain, le parquet l'a renvoyée en procès pour avoir exploité le site web sans autorisation. Selon Mada Masr, il s'agit de la sixième affaire intentée contre ce média ou ses journalistes au cours des six dernières années.

La loi égyptienne de 2018 sur la régulation de la presseet des médias impose aux sites web opérant en Égypte d'obtenir une licence auprès du Conseil suprême de régulation des médias. La loi autorise le Conseil à suspendre ou à bloquer les sites web opérant sans licence valide. Mada Masr a indiqué avoir déposé une demande de licence en 2018, puis à nouveau en 2020. Suite au rejet de sa demande, la plateforme a contesté ce rejet devant les tribunaux. En 2023, Mada Masr a déposé une nouvelle demande accompagnée de documents supplémentaires, mais les autorités n'y ont pas répondu.

Les poursuites engagées contre Lina Attalah soulèvent des inquiétudes quant à l'utilisation des exigences en matière d'agrément pour restreindre les médias indépendants, a déclaré Human Rights Watch. Les refus arbitraires d'agrément ou l'utilisation des exigences a mauvais escient, en ne répondant pas rapidement aux efforts de bonne foi visant à se conformer à la réglementation et en plongeant les entités dans un vide juridique, constituent une violation du droit international des droits humains.

Les autorités égyptiennes ont pris pour cible Lina Attalah et Mada Masr à plusieurs reprises. En septembre 2022, le parquet a interrogé Lina Attalah et trois journalistes de Mada Masr au sujet d'allégations de publication de fausses informations, de trouble à l'ordre public et d'atteinte à l'intérêt général. En novembre 2023, le parquet a convoqué Lina Attalah pour un interrogatoire à la suite d'une enquête menée par le Conseil suprême de régulation des médias. En août 2025, le parquet l'a de nouveau interrogée au sujet d'allégations de publication de « fausses informations » et d'exploitation d'un site web sans licence, à la suite d'un reportage de Mada Masr sur des abus présumés à la prison de Badr 3.

Plus d'une centaine d'organisations de la société civile, dont Human Rights Watch, ont appelé les autorités égyptiennes à mettre fin aux poursuites contre Lina Attalah, et à accorder une licence d'exploitation à Mada Masr.

Les poursuites engagées contre Lina Attalah s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large visant les médias indépendants en Égypte et interviennent moins d'un mois après l'arrestation, par les forces de sécurité, de six journalistes travaillant pour la plateforme indépendante de journalisme d'investigation Matsda2sh, les 28 et 29 septembre 2026. Ces journalistes, qui constituaient l'intégralité de la rédaction de la plateforme, sont toujours en détention provisoire ; ils sont accusés d'« adhésion et de financement d'un groupe terroriste », de « diffusion de fausses informations » et d'utilisation des réseaux sociaux pour les diffuser. Certains d'entre eux ont depuis affirmé que les autorités les avaient torturés pendant leur détention et avaient tenté de leur extorquer des aveux sous la contrainte, selon leurs avocats.

Les autorités devraient abandonner toutes les poursuites liées à l'exercice du droit à la liberté d'expression et mettre fin au harcèlement répété dont font l'objet les médias indépendants, a déclaré Human Rights Watch.

L'Égypte figure parmi les pays qui emprisonnent le plus de journalistes au monde, avec 25 journalistes derrière les barreaux début octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes. Les autorités égyptiennes ont bloqué l'accès au site web de Mada Masr en Égypte depuis mai 2017.

L'Égypte est tenue, en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de respecter la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui interprète de manière faisant autorité ce pacte, a conclu que les gouvernements ne peuvent interdire à un site ou à un système de diffusion d'informations de publier des contenus au seul motif qu'ils pourraient être critiques à l'égard du gouvernement.

« Imposer des obligations d'enregistrement puis ignorer systématiquement les tentatives de bonne foi de Mada Masr pour s'y conformer constitue une tentative évidente de la part des autorités de saper cette plateforme, et viole le droit international relatif aux droits humains », a conclu Bassam Khawaja. « Les autorités égyptiennes devraient abandonner ces poursuites, et mettre fin à la répression en cours contre le journalisme indépendant. »