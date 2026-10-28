Ile Maurice: Douze hommes condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison

28 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Douze hommes arrêtés dans la nuit du 13 au 14 octobre pour avoir circulé en pleine période de couvre-feu dans 15 zones du pays ont été condamnés, hier, par la cour intermédiaire. Les peines prononcées par la magistrate Shefali Ganoo-Arekion varient entre trois mois et un an de prison, avec déduction de la période passée en détention préventive.

Âgés de 19 à 59 ans, les prévenus avaient été interpellés dans plusieurs régions - Bambous, La Gaulette, Rose-Hill, Quatre-Bornes et Plaine-Verte - entre 21 h 05 et 1 h 44, alors que les déplacements étaient interdits de 20 h 30 à 6 heures. Tous ont reconnu les faits en cour et ont demandé la clémence, invoquant obligations familiales ou difficultés personnelles.

L'un d'eux avait toutefois affirmé avoir plaidé coupable sous pression policière, soulevant des interrogations sur les circonstances de son aveu. La poursuite a insisté sur la gravité des infractions dans un contexte de troubles marqués par violences, pillages et dégradations, réclamant des peines privatives de liberté.

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Parmi les condamnés figurent Rajeshwar Kumarsing Sawaruth, Rishvant Alhodur, Mohammad Zuhell Fakermahamood et Louis Jason Evans Plaignant, arrêtés à Bambous. D'autres interpellations ont eu lieu à La Gaulette, Rose-Hill, Quatre-Bornes et Plaine-Verte, notamment celles de Muhammad Umar Shamtally, Josue Shawn Gregory Nicole, Dario Patrick Gregoire, Paul Lorenzo Francisco Carolin, Joseph Joey Enzo Denis, Ellvin Purmessur, Louis Warren Marvine Emmanuel L'Enclume et Muhammad Shahruzdi Djamel Madarbux.

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