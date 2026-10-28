Ile Maurice: Tensions dans le pays - La police sollicite l'expertise française pour revoir ses stratégies d'intervention

Les récents incidents de violence et les émeutes survenus dans le pays poussent les autorités à revoir les capacités opérationnelles de la police. Le gouvernement envisage notamment de renforcer les dispositifs de renseignement, les stratégies de maintien de l'ordre et les moyens d'intervention rapide. C'est ce qu'a indiqué Navin Ramgoolam, hier, en réponse à une question du député Farhad Aumeer.

Le chef du gouvernement a révélé qu'une réunion s'était tenue le mercredi 21 octobre, sous la présidence du Secretary for Home Affairs, en présence notamment du commissaire de police et du National Security Adviser. Ces derniers ont été chargés de procéder à une évaluation approfondie des récents incidents, particulièrement en ce qui concerne la collecte de renseignements, et de soumettre un rapport. Une séance de débriefing a également réuni les responsables des différentes divisions policières afin d'examiner les interventions, les dégâts causés aux biens publics et privés, ainsi que les insuffisances éventuelles en matière d'équipements et de préparation opérationnelle.

Navin Ramgoolam a précisé que la police avait sollicité l'assistance des autorités françaises, dans le cadre du Groupe de contact Maurice-Réunion sur la sécurité, pour réaliser un audit complet de ses capacités. Cet exercice portera notamment sur les équipements, les tactiques d'intervention et les procédures de maintien de l'ordre. L'objectif est d'identifier les faiblesses opérationnelles et d'adapter les pratiques policières aux normes internationales. Une révision des règles encadrant l'usage de la force, de la formation spécialisée et de la coordination entre les différentes unités est également envisagée. Le PM a annoncé son intention d'aborder cette question avec le président français Emmanuel Macron, ainsi qu'avec le gouvernement indien, notamment pour obtenir une assistance concernant le remplacement des véhicules endommagés lors des incidents.

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Lors des questions supplémentaires, Farhad Aumeer a proposé la mise en place d'un système de renseignement numérique en temps réel, en collaboration avec les plateformes de réseaux sociaux, afin de détecter les menaces crédibles de violence et les troubles coordonnés à l'ordre public. Le député a également évoqué l'acquisition de véhicules policiers spécialisés, équipés de caméras de surveillance haute définition, de dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et de systèmes de transmission vidéo en direct. Navin Ramgoolam a confirmé que ces propositions figuraient parmi les équipements et dispositifs à l'étude. Il a précisé que ces questions seraient également abordées lors de sa prochaine rencontre avec Emmanuel Macron.