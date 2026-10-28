Ile Maurice: Sécurité maritime - De nouveaux équipements pour renforcer la surveillance des eaux mauriciennes

28 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Le gouvernement entend renforcer la surveillance de l'espace maritime mauricien à travers l'acquisition de nouveaux équipements et une coopération accrue avec ses partenaires internationaux. La question de la sécurité maritime a été abordée, hier, à l'initiative de la députée de Rodrigues, Marie Roxana Collet.

Le PM a précisé que plusieurs projets étaient en cours pour améliorer les capacités de la police face aux activités illégales en mer, notamment le trafic de drogue, la traite humaine et la pêche illégale.

Parmi les principales mesures annoncées figure la mise en place d'un National Maritime Information Sharing and Coordination Centre, qui devrait être opérationnel en 2027. L'acquisition d'un patrouilleur hauturier, financé dans le cadre de la ligne de crédit indienne, est également prévue d'ici à la fin de 2028. Quatre hélicoptères utilitaires légers devraient, quant à eux, être livrés par l'Inde à partir de 2029.

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Navin Ramgoolam a également annoncé qu'un nouveau système de surveillance côtière, financé par le Japon, avait été installé en septembre 2026. Il comprend sept stations radar, dont une à Rodrigues, ainsi que cinq stations du système d'identification automatique des navires (AIS). En collaboration avec les États-Unis, des améliorations du réseau AIS et l'installation de récepteurs supplémentaires à Maurice et à Rodrigues sont attendues d'ici à la fin de novembre 2026.

Sur le plan régional, Maurice poursuit sa coopération avec les centres de surveillance maritime de Madagascar et des Seychelles, ainsi qu'avec ses partenaires de la Commission de l'océan Indien. Le PM a également évoqué la collaboration avec l'Inde, la France et les États-Unis pour les patrouilles dans la zone économique exclusive. Ces pays apportent aussi leur soutien à la formation des policiers. Depuis 2025, quelque 400 officiers, dont des policiers de Rodrigues, ont bénéficié de formations spécialisées en surveillance maritime.

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