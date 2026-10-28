Congo-Kinshasa: 16 combattants du FRN et de leurs alliés se rendent aux FARDC à Fizi

Seize combattants du Front pour la refondation de la nation (FRN) et leurs alliés se sont rendus aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), mardi 27 octobre, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, au Sud-Kivu.

Selon l'administrateur du territoire, Samy Badibanga, ces combattants auraient décidé de déposer les armes en raison des conditions difficiles et de la « ségrégation » dont ils s'estimaient victimes au sein de leur mouvement.

Ces informations, rapportées par l'administrateur du territoire, n'ont pas pu être confirmées par des sources locales indépendantes au moment de la publication de cet article.

D'après Samy Badibanga, ces redditions concernent notamment les zones de Mikenge-Minembwe, Mulima, Rugezi, Bikarakara et Kabandja. L'autorité territoriale affirme que les combattants du FRN et leurs alliés continuent de se rendre auprès des FARDC pour bénéficier de leur protection.

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Il cite notamment les groupes Twiraneho, AFC-M23, Red Tabara et FNL Zabampema parmi les alliés des éléments concernés.

Samy Badibanga salue les efforts des Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) Wazalendo, pour contenir les attaques dans cette partie du territoire de Fizi.

Selon lui, les redditions sont également liées à une campagne de sensibilisation menée auprès des combattants pour les inciter à abandonner les rangs de la rébellion et à déposer les armes.