Congo-Kinshasa: Jean-Claude Katende salue l'initiative de la C64, mais regrette des omissions sur les exactions dans l'Est

Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (ASADHO), Jean-Claude Katende, accueille favorablement la démarche engagée par la Coalition Article 64 (C64) à l'issue de son conclave tenu à Rome, en Italie.

Dans une interview, mardi 27 octobre sur Radio Okapi, il estime que l'appel au dialogue national inclusif constitue une initiative importante pour la recherche d'une solution à la crise que traverse la République démocratique du Congo. Mais il regrette l'omission de certaines questions d'intérêt national dans la déclaration des opposants.

Toutefois, le défenseur des droits humains considère que le communiqué final de la coalition comporte certaines insuffisances sur des questions d'intérêt national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Jean-Claude Katende, les leaders de la C64 auraient dû condamner de manière explicite les massacres de civils et les violations des droits humains commis dans les zones sous contrôle des groupes rebelles opérant dans l'Est du pays.

Pour le président de l'ASADHO, la recherche d'une solution durable à la crise congolaise passe non seulement par le dialogue entre les acteurs politiques, mais aussi par une dénonciation claire des exactions dont sont victimes les populations civiles dans les régions en conflit.

La Coalition Article 64, composée notamment de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Matata Ponyo et Delly Sesanga, a annoncé à Rome son intention de rencontrer le président Félix Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila afin de favoriser un dialogue national inclusif. La plateforme soutient qu'il n'existe pas d'issue militaire à la crise actuelle et plaide pour une solution politique fondée sur le dialogue.

Si Jean-Claude Katende dit partager cet objectif, il estime néanmoins que la condamnation des massacres et des violations des droits humains dans les zones sous contrôle des groupes armés aurait mérité une place plus importante dans la déclaration de la coalition de l'opposition.