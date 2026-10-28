Tunisie: Météo - Pluies éparses, vent fort et mer agitée

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La météo en Tunisie, ce mercredi 28 octobre 2026, sera marquée par des passages nuageux parfois denses sur le Nord et localement sur le Centre, avec un risque de pluies éparses, selon les prévisions météorologiques.

Le vent soufflera du secteur nord. Il sera relativement fort près des côtes, tandis qu'il restera faible à modéré dans les autres régions du pays.

En mer, les conditions seront agitées.

Côté températures, les maximales oscilleront généralement entre 23 et 28 °C. Sur les hauteurs de l'Ouest, le mercure avoisinera les 20 °C.

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