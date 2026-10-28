Soudan: La télévision nationale soudanaise et Russia Today signent un mémorandum de partenariat à Moscou

La télévision nationale du Soudan et la chaîne Russia Today ont signé mardi à Moscou un mémorandum de partenariat et de coopération, en marge du Forum de coopération russo-africaine, en présence d'Ibrahim Al-Bazai, directeur général de l'Autorité générale de radiodiffusion et de télévision.

Le mémorandum a été signé par Al-Walid Mustafa, directeur du secteur télévision pour la partie soudanaise, et par Maya Manaeva, directrice générale de Russia Today.

Le texte prévoit l'échange d'informations et de programmes, le partage d'expertise, la formation et le renforcement des capacités. Les deux parties se sont également engagées à coopérer dans la couverture des actualités internationales et régionales, y compris par un soutien médiatique mutuel à l'intérieur et à l'extérieur de leurs pays respectifs.

L'accord prévoit aussi le développement de la coopération numérique à travers des projets communs sur leurs plateformes et sites internet. M. Al-Bazai a estimé que cette signature traduit l'évolution des relations entre le Soudan et la Russie, deux pays qui, selon lui, font face à des circonstances similaires.