Soudan: Le PM s'informe des efforts du ministère de l'Énergie pour réparer les centrales électriques endommagées

Le Premier ministre, Prof Kamil Idris s'est informé mardi des efforts déployés par le ministère de l'Énergie pour réparer les dommages subis par les centrales électriques d'Al-Hawata, Al-Ginaid, Mashkour, Al-Faw et Al-Markhiyat, après les attaques attribuées par Khartoum à la milice rebelle des Forces de soutien rapide.

Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Énergie, l'ingénieur Moustafa Al-Muatasim Ibrahim Ahmed, et le directeur général de la Société soudanaise holding d'électricité, l'ingénieur Abdallah Ahmed Mohamed, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de rétablir l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Les responsables ont indiqué que la sous-station d'Al-Markhiyat avait été visée le matin même par une attaque de drones, provoquant de graves dégâts et sa mise hors service. Cet incident a entraîné des coupures dans de vastes parties de l'État de Khartoum, de l'État du Nil et d'autres régions, tandis que les dommages subis par les autres centrales ont fortement fragilisé la stabilité du réseau national.

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La réunion a été informée des travaux en cours pour évaluer l'ensemble des dégâts à Al-Markhiyat, engager sans délai les réparations nécessaires et rétablir progressivement le service électrique.