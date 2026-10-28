Soudan: Le PM réaffirme l'engagement à soutenir la localisation de la chirurgie vasculaire au pays

28 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Prof Kamil Idris a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les efforts visant à développer et à localiser la chirurgie vasculaire au Soudan.

Il s'exprimait mardi lors d'une rencontre à Khartoum avec Dr Ayman Al-Tayeb président de la Société soudanaise de chirurgie vasculaire, et Saïd Abdelrahman, directeur général de l'organisation humanitaire Ithar Relief, en présence du ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed.

Les échanges ont porté sur le développement de cette spécialité dans le pays et sur les travaux d'une caravane médicale lancée par la Société soudanaise de chirurgie vasculaire en coopération avec Ithar Relief. Lancée samedi dernier à l'hôpital Ahmed Gasim, elle se poursuit jusqu'à jeudi et propose des consultations ainsi que des interventions chirurgicales spécialisées en chirurgie vasculaire.

Dr Ayman a affirmé la détermination de la société à ancrer durablement cette discipline au Soudan, en coordination avec le ministère de la Santé et les institutions concernées. Il a remercié le Premier ministre et Ithar Relief pour leur soutien à cette initiative médicale.

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