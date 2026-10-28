Soudan: Le représentant permanent à Genève demande un soutien à la réhabilitation de la protection civile soudanaise

Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid est intervenu lors de la session d'ouverture de la 59e session du Conseil exécutif de l'Organisation internationale de la protection civile, qui s'est tenue à Genève.

Il a demandé à l'organisation et à ses partenaires internationaux de faire du Soudan une priorité dans leur stratégie et leurs futurs programmes, notamment par le renforcement et la reconstruction des capacités de la protection civile soudanaise, dont les infrastructures ont été détruites et saccagées dans le cadre, selon lui, d'une stratégie visant les civils et les services essentiels afin de provoquer des déplacements forcés.

L'ambassadeur a détaillé les destructions systématiques et les pillages subis par les services de protection civile, y compris les camions de pompiers et le matériel de sauvetage. Il a également évoqué de récentes attaques de drones contre des infrastructures électriques et hydriques dans huit localités -- Tandalti, Al-Hawata, Sennar, En Nahud, Umm Ruwaba, Al-Faw, Al-Ginaid et Al-Markhiyat --, qu'il a qualifiées de violations flagrantes du droit international humanitaire.

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Il a appelé l'organisation, ses États membres et ses partenaires à soutenir la réhabilitation des installations, à remplacer les équipements pillés et à renforcer les centres d'alerte précoce, de surveillance et de gestion des urgences au niveau national comme dans les États fédérés. Il a réaffirmé l'engagement du Soudan à coopérer pleinement avec l'organisation.