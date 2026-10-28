Soudan: Le ministre de l'Élevage salue les relations soudano-qataries

Le ministre de l'Élevage et des Pêches, Prof Ahmed Al-Mansouri a salué l'évolution notable des relations bilatérales entre le Soudan et le Qatar dans tous les domaines. Il a réaffirmé la volonté de son ministère de renforcer la coopération et d'élargir les partenariats d'investissement au bénéfice des deux pays.

Lors d'une rencontre avec une délégation de la société qatarie Ittihad Al-Mustaqbal, conduite par son directeur général Abdeljalil Samir en présence du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Soudan, Al-Muatasim Abdallah, les parties ont examiné les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage et les conditions favorables à la réalisation des projets envisagés.

Elles sont convenues d'accélérer les démarches permettant à l'entreprise de participer à la création de cités de production animale dans les États du Nil et du Nord, afin de valoriser les importantes ressources soudanaises et de développer des projets à fort rendement économique.

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Le ministre a assuré que son département coordonnerait avec les institutions concernées pour lever les obstacles rencontrés par les investisseurs. Il a souligné que les investissements de qualité contribueraient à accroître la production, à améliorer l'efficacité économique du secteur et à renforcer la valeur ajoutée des produits animaux.

La délégation qatarie a exprimé son intérêt pour les projets proposés, notamment les cités de production animale, et salué l'abattoir de Kedro, qu'elle a décrit comme un modèle répondant aux normes internationales. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a pour sa part estimé que la loi sur les investissements offrait un cadre attractif aux investisseurs nationaux et étrangers.