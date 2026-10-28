Madagascar: 67 Ha/Vatobe - Cinq jeunes interpellés avec un téléphone et de l'argent dérobés

Quelques heures après le signalement d'une agression avec vol à Vatobe, aux 67 Ha, la police a interpellé cinq suspects âgés de 16 à 19 ans. Un téléphone et de l'argent qui venaient d'être dérobés auraient été retrouvés en leur possession. Les cinq jeunes ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les objets volés retrouvés sur eux ont également été saisis comme pièces à conviction.

Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Une personne de passage à Vatobe, aux 67 Ha, a été victime d'une agression avec vol. Alertés, les policiers mobilisés dans le cadre de l'opération « Mahomby » ont immédiatement engagé des recherches, qui ont abouti à l'interpellation des cinq suspects.

La Police nationale réaffirme son engagement à protéger les citoyens et leurs biens et à intervenir rapidement face aux actes d'insécurité.