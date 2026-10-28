Soudan: Badé - « Les États sont respectés par la force de leurs armées ; la Résistance populaire est un véritable renfort pour les forces armées »

Le gouverneur de la région du Nil Bleu, Général de corps d'armée Ahmed Al-Amada Badé a affirmé que les États sont respectés par la puissance de leurs armées, estimant que la Résistance populaire constitue un véritable renfort pour les forces armées soudanaises.

Il s'exprimait mardi lors de la cérémonie de fin de formation du bataillon du martyr Ahmed Al-Sini Shakineba, au sein de la Résistance populaire du Nil Bleu, en présence du Général de division Ismail Al-Tayeb commandant de la 4e division d'infanterie, et de membres de son état-major.

Le gouverneur a salué les sacrifices des membres de la Résistance populaire dans leur soutien aux forces armées et leur contribution à la « bataille de la dignité ».