Soudan: Sulaima Ishag inaugure des centres pour l'autonomisation des femmes à Khartoum

28 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La conseillère présidentielle chargée des femmes et de l'enfance, Dre Sulaima Ishag a inauguré deux centres Sakina dédiés à l'autonomisation des femmes et des filles : l'un au centre social Abou Halima, à Khartoum-Bahri, et l'autre au centre social de l'Est du Nil, à Al-Haj Youssef.

Elle a souligné que ces centres renforcent l'accès des femmes et des filles à l'éducation, à la formation et au renforcement des capacités, afin de favoriser leur indépendance économique et leur participation active à la société. Elle a remercié les gouvernements japonais et allemand, ONU Femmes, les bailleurs de fonds et la Coalition soudanaise pour l'éducation pour tous.

Le ministre du Développement social de l'État de Khartoum, Siddiq Hassan a estimé que l'autonomisation des femmes constitue un levier essentiel pour améliorer les conditions sociales et économiques des familles, particulièrement dans le contexte des défis liés à la guerre. Il a appelé à orienter les programmes vers la formation, le développement des compétences et leur lien avec les opportunités de production et de subsistance.

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Le directeur général de la Coalition soudanaise pour l'éducation pour tous, Naji Mansour a indiqué que chaque centre accueillera 350 femmes. Il a souligné l'importance du partenariat entre institutions publiques et société civile pour élargir les services d'autonomisation communautaire et renforcer la participation des femmes au développement.

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