Soudan: La ministre de l'Industrie et le gouverneur de Gezira examinent la relance de l'usine de sucre d'Al-Jinaid

La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahasen Ali Yaqoub a examiné mardi avec le gouverneur de l'État de Gezira, Taher Al-Kheir les moyens de relancer l'usine de sucre d'Al-Junayd et de résoudre les difficultés d'alimentation électrique des villes industrielles.

La ministre a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement des conditions de mise en service du canal principal de l'usine, en raison de son importance pour les agriculteurs et les éleveurs, ainsi que de son rôle dans le soutien à la production et la création d'emplois. Elle a réaffirmé la volonté de son ministère de lever, en coordination avec le gouvernement de l'État, les obstacles rencontrés par les grands projets industriels.

Le gouverneur a salué cette coopération et assuré que les autorités de Gezira s'attachaient à créer un environnement favorable à l'investissement et à la production, ainsi qu'à réhabiliter les entreprises industrielles essentielles afin de renforcer le développement et la stabilité économique.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination pour finaliser la remise en service de l'usine et améliorer la stabilité de l'approvisionnement électrique des zones industrielles, dans l'objectif d'accroître la production et d'élargir les exportations nationales.