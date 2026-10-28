Soudan: La Commission nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme tient sa réunion périodique

La Commission nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a tenu mardi sa réunion périodique, présidée par Ali Khidr secrétaire général du ministère de la Justice et président de la commission. Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Soudan, Al-Muatasim A Al-Faki, vice-président de l'instance, ainsi que des représentants des institutions nationales concernées y ont participé.

Les travaux ont porté sur le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que sur l'amélioration de la coordination entre les autorités compétentes.

La commission a examiné les rapports d'activité de la Cellule de renseignement financier depuis le début de l'année jusqu'en octobre. Elle a également étudié la mise à jour des décisions nationales relatives à l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de les aligner sur les évolutions et exigences internationales en matière de lutte contre le terrorisme et son financement.

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Les participants ont souligné l'importance du renforcement des liens informatiques et techniques entre les institutions nationales, pour faciliter l'accès et l'échange d'informations dans le cadre légal. Ils ont également appelé à développer la coopération nationale et internationale, notamment avec les cellules de renseignement financier régionales et internationales, afin de protéger l'intégrité du système financier soudanais.