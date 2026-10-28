Afrique du Sud: L'armée déployée face aux violences xénophobes avant les élections locales

Tsoanelo Sefoloko/GroundUp
Une des plusieurs voitures incendiées dans le centre-ville de Durban lors d'une marche de centaines de manifestants anti-immigration.
28 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Claire Bargelès

L'Afrique du Sud se prépare pour ses élections locales prévues le mercredi 4 novembre. À leur approche, les tensions xénophobes ne faiblissent pas. La semaine dernière, un ressortissant étranger a été battu à mort par une foule dans la ville de Durban, épicentre de ces violences. Face aux incidents qui se multiplient depuis le début du mois, le président Cyril Ramaphosa a donné quelques précisions supplémentaires, mardi 27 octobre, autour du déploiement de l'armée dans la région du KwaZulu-Natal.

L'opération devrait coûter au pays près de 34 millions de rands, soit environ 1,8 million d'euros, comme l'a détaillé la présidence sud-africaine au Parlement. Le déploiement a déjà commencé depuis le 9 octobre, lorsque le gouvernement a dû appliquer une réforme sur les demandes d'asile suite à une décision de la Cour constitutionnelle. D'importantes manifestations anti-migrants avaient alors été organisées, dans la région de Johannesburg, mais surtout de Durban, avec des commerces pillés et des voitures incendiées, forçant les pouvoirs publics à rétropédaler et retirer la circulaire.

Au total, 510 soldats se trouvent désormais sur le terrain jusqu'au 30 novembre, « prêts à appuyer la police en cas de toute éventualité » selon le porte-parole de la présidence.

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Le chef ANC du gouvernement provincial avait déjà justifié cette approche expliquant vouloir protéger la ville de Durban et sa région de destructions, alors que la police s'est retrouvée plusieurs fois débordée par les manifestants.

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