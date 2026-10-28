Guinée: Mamady Doumbouya, 34 ans, devient le plus jeune président de la Fédération guinéenne de football

Après une période transitoire de quatre mois, le football guinéen a élu son nouveau patron. Mamady Doumbouya - à ne pas confondre avec Mamadi Doumbouya, le président de la République - a été élu, mardi 27 octobre 2026, président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). À 34 ans seulement, il ambitionne redorer le blason d'un football en perte de vitesse depuis quelques années.

Pour son tout premier discours en tant que président de la Feguifoot, Mamady Doumbouya a appelé ses trois concurrents à le rejoindre sur l'estrade. Cela restera comme une image forte de cette assemblée extraordinaire. Élu avec 21 voix, le directeur général de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications devance de trois voix Antonio Souaré, arrivé deuxième. Ibrahima Kalil Kaba, lui, se classe troisième avec 13 voix récoltées.

À la tête du mouvement Rénovons le Foot 224 (RF224), liste sur laquelle figurent plusieurs hommes d'affaires riches du pays, Mamady Doumbouya est, à 34 ans, le plus jeune président de l'histoire de la Feguifoot. Tout au long de sa campagne, lui et son équipe ont promis rapidement de gros investissements pour permettre au football guinéen de sortir de sa léthargie.

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« Cette élection marque le début d'une nouvelle étape pour le football guinéen. Avec RF224, nous portons une ambition claire : construire un football mieux organisé, plus compétitif, plus transparent et tourné vers l'avenir. Le football guinéen possède un immense potentiel. Notre ambition est de créer les conditions pour qu'il puisse pleinement s'exprimer », a-t-il déclaré.

Les défis s'annoncent nombreux pour le nouveau patron du football en Guinée. « Notre vision repose sur des priorités essentielles : un mandat de rassemblement et d'ouverture, une gouvernance fondée sur la transparence et la responsabilité, des clubs solides, une meilleure formation, le développement du football féminin, une ambition nationale pour notre équipe et nos compétitions... », a-t-il énuméré.

Rassembler la famille du football sera également un autre cheval de bataille pour le nouvel homme fort du sport roi en Guinée. Les scores obtenus montrent que les principaux candidats avaient des bases solides et qu'il fallait composer avec tout le monde pour s'acheter une paix sociale durable. Mamady Doumbouya entend, « dès les 100 premiers jours, poser les bases d'une transformation ambitieuse et durable avec des actions concrètes et des objectifs mesurables ».