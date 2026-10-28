Ile Maurice: Aurèle André - «FAM MOTER TRAIL est un sursaut vers l'avenir»

interview

Directeur général et figure historique du Trail de Rodrigues, Aurèle André accompagne l'événement depuis ses premières années. Pour cette 17e édition, placée sous le thème «FAM MOTER TRAIL», il revient sur la place grandissante des femmes dans la discipline, leur rôle dans la société rodriguaise et la transmission des valeurs qui ont façonné le Trail.

Cette édition 2026 place la femme au coeur du Trail avec «FAM MOTER TRAIL». Pourquoi ce choix maintenant ?

Mettre la femme au cœur du Trail avec le thème «FAM MOTER TRAIL» est un choix naturel. La participation des femmes rodriguaises au trail est éloquente. Dès la première édition, elles ont marqué cette pratique du sport outdoor.

C'est aussi un grand hommage à leur contribution au développement de cette discipline à Rodrigues. Elles sont d'ailleurs majoritaires depuis un bon bout de temps et continuent à s'affirmer.

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Comment expliquez-vous cette forte présence des femmes rodriguaises sur les sentiers ?

La femme rodriguaise est résiliente et le trail vient encore consolider cette qualité. Elle court pour elle-même, ce qui lui procure un sentiment de liberté, d'équilibre et de puissance.

Dans son quotidien, elle est un véritable «manager», devant gérer de multiples responsabilités, parfois dans des situations difficiles ou précaires. Le trail lui permet aussi de se découvrir et de s'affirmer davantage. C'est un acte d'émancipation, un outil de santé et un levier de réappropriation du corps et du temps.

Est-ce que le trail aide aussi les femmes à se sentir mieux dans leur corps et à prendre du temps pour elles ?

Le Trail a énormément contribué à casser certains stéréotypes vis-à-vis des femmes, qui sont souvent objectivées dans notre monde. Quand elle court, son corps n'est plus un objet à regarder, mais un outil à habiter. Il devient fort, utile et fonctionnel.

Elle sort du regard extérieur pour revenir à une expérience intérieure. Il y a le plaisir de sentir ses jambes avancer, son coeur battre, son souffle s'aligner. Cela procure un grand sentiment de liberté.

La pratique reste toutefois très exigeante, surtout pour les femmes. Dans notre société, elles sont souvent au four et au moulin : enfants, carrière professionnelle, logistique familiale... avec une charge qui peut parfois mener au burn-out. Le trail devient alors un exutoire, un temps pour soi, une forme de « solitude active » permettant de faire le tri, d'évacuer le stress et de relâcher la pression.

Quand on parle des femmes du Trail, on pense immédiatement aux coureuses. Mais leur contribution va bien au-delà...

La pratique et l'organisation du trail engagent toute une communauté. Le Trail de Rodrigues mobilise pratiquement une population entière. C'est un bel exemple d'inclusivité, de solidarité et d'égalité.

Notre technicien qui balise les parcours, Jean-Claude Ah Kang, alias Waro, le dit très bien : «Tout est fait pour l'amour du Trail.» Il gère plus de 200 bénévoles, dont une majorité de femmes.

Quelles sont les femmes qui ont particulièrement marqué l'histoire du trail à Rodrigues ?

Dès les débuts de la pratique du trail à Rodrigues en 2010, les femmes ont marqué cette discipline. Je pense à Antoinnette Milazar, notre traileuse légendaire, aux côtés d'une autre légende, Mireille Dromart, alias Mireille Sery, de l'île de La Réunion.

Il y a également eu Antoinnette Begue, qui s'est mesurée à des élites mondiales telles que Maud Gobert, Émilie Lecomte, Landie Greyling ou encore Marcelle Puy. Aujourd'hui, nous avons aussi notre étoile montante, Anne-Marie John, qui porte très haut la flamme du trail rodriguais.

«FAM MOTER TRAIL» doit-il aller au-delà de cette seule 17e édition ?

«FAM MOTER TRAIL» n'est pas uniquement un message ou un slogan pour cette 17e édition. C'est davantage une invitation à une reconstruction permanente de tout ce qui touche à la pratique du Trail. C'est un sursaut vers l'avenir !

L'année prochaine, ce sera la 18e édition, un moment hautement symbolique. Il est donc nécessaire de multiplier les modèles, les récits et les voix féminines pour apporter encore davantage d'harmonie dans notre société.

Vous nous parliez déjà, il y a deux ans, de la nécessité de transmettre les valeurs du Trail. Les femmes ont-elles aussi un rôle à jouer dans cette relève ?

Nous assistons au quotidien à un effritement des valeurs humaines. L'apparence gagne du terrain sur le vrai, les fake news sur la vérité, et l'égoïsme ou le narcissisme sur l'empathie et la solidarité. Il y a urgence.

Le trail, et plus particulièrement les traileuses de Rodrigues, ont tout ce qu'il faut pour assurer avec brio cette transmission des valeurs, à la fois sur le plan vertical et horizontal.

Cette nouvelle génération est-elle réellement prête à prendre davantage de responsabilités ? Et vous, avez-vous appris à déléguer ?

Assumer des responsabilités, surtout dans le domaine associatif et bénévole, est un vrai défi. Cependant, je suis confiant que la Rod Trail Association a les moyens et la capacité de pérenniser la pratique du Trail Running à Rodrigues et de devenir un exemple, voire un modèle dans la région indianocéanique. Pour moi, l'avenir est assuré.

Déléguer reste toujours une entreprise délicate. Ma philosophie est simple : j'initie, puis je fais confiance aux personnes que j'ai initiées, tout en les accompagnant sur une partie de la route afin qu'elles prennent ensuite leur envol, sans interférence de ma part.

C'est l'histoire de ma vie et j'en suis satisfait.

Cette nouvelle génération pourra-t-elle changer le Trail sans lui faire perdre son identité ?

La prochaine génération aura un rôle capital à jouer dans le développement du trail et cela passera forcément par l'implémentation de la high-tech, tout en gardant éveillé «l'Esprit du Trail».

Petite anecdote : Eric Lacroix, l'un des principaux mentors du Trail de Rodrigues, avait écrit en 2010 qu'il avait retrouvé ici l'Esprit du Trail.

La prochaine génération peut tout changer si elle arrive à apprivoiser cet esprit. L'identité du Trail de Rodrigues pourra alors perdurer.

Après seize ans de labeur et d'aventure sur les sentiers de Rodrigues, le danger serait de tomber dans la routine et de rester dans sa zone de confort. Sans nouvelles idées, une activité court inéluctablement à sa perte. Il faut toujours creuser de nouvelles pistes, rester éveillé, être constamment à l'écoute et avoir le courage de prendre des risques pour l'amour du Trail.

Vous parlez beaucoup du rôle que les femmes peuvent jouer dans l'avenir du Trail. Pourriez-vous imaginer un jour une femme à sa tête ?

«FAM MOTER TRAIL»... J'espère que d'ici peu, une jeune femme sera à la tête du Trail de Rodrigues. Dix ans, ce sera trop lointain, du moins pour moi !

J'ai la ferme conviction que la femme rodriguaise possède toutes les compétences et les qualités requises pour diriger le Trail de Rodrigues. Elles tissent déjà une tapisserie de récits de triomphe sur les sentiers, ici comme ailleurs.

Elles sont les architectes d'un nouveau narratif car, sur les sentiers, la bravoure ne connaît que ceux qui osent rêver de liberté.

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Crystal, un partenaire de premier plan

Le Rodrigues Trail peut compter sur le soutien de nombreux partenaires, avec Crystal comme sponsor principal. Fidèle à son engagement en faveur du sport et des événements populaires, la marque apporte une contribution essentielle à cette manifestation qui valorise à la fois le dépassement de soi, les paysages de Rodrigues et le dynamisme de l'île.

Cette édition bénéficie également du précieux concours de la Rodrigues Regional Assembly, François Leguat Ltd, Rodrigues Tourism Office, Cotton Bay Hotel, Ho Tu Nam Co Ltd, Airports of Rodrigues Ltd, Atol, Rod Fishing, Rod Clean, Le Tropical, Chez Jeanette, Auberge Les Filaos, l'express, MBC, Pro Contact Ltd, Sports Together, Sports Events, Top Chono, Running Sports, Koze Rodriguais, C Rodrigues, Constance Tekoma Hotel, Fellowship, Hello Rodrigues, Université de La Réunion, Rodnet, Rodriders, Wawa Sa Car Rental, Eagle Brand, Valy Trading Ltd et Cader Commercial Centre.

Une mobilisation collective qui témoigne de l'attachement des partenaires au développement du trail et au rayonnement sportif et touristique de Rodrigues.