Congo-Kinshasa: Grand projecteur sur le Rapport annuel 2025,CNSSAP - Les grandes réalisations et les chiffres d'une année de transformation !

Extension de la couverture sociale, intégration des militaires et des policiers, ouverture de six nouvelles agences et progression de près de 81 % des cotisations recouvrées : le rapport annuel 2025 de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État met en lumière une année marquée par l'expansion de ses activités, le renforcement de sa gouvernance et la consolidation de ses performances. La CNSSAP a rendu public son rapport annuel 2025, document de référence qui retrace les principales réalisations de l'institution, ses performances techniques et financières ainsi que les réformes engagées pour améliorer la protection sociale des agents publics de l'État en République Démocratique du Congo.

Les chiffres clés qui marquent l'exercice 2025

Au-delà des réalisations institutionnelles, le rapport annuel présente plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer concrètement l'évolution des activités de la CNSSAP.

833,06 milliards de francs congolais de cotisations recouvrées

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C'est l'un des principaux chiffres de l'exercice. Le montant total des cotisations recouvrées, tous régimes confondus, s'est élevé à 833,06 milliards de francs congolais en 2025, contre 460,33 milliards en 2024. La progression atteint environ 372,73 milliards de francs congolais, soit près de 81 % en une année. Cette évolution reflète notamment l'élargissement de l'assiette contributive et l'intégration de nouvelles catégories d'assurés sociaux.

1 470 429 cotisants enregistrés

Les effectifs des cotisants du régime de base ont atteint 1 470 429 personnes en 2025. Cet indicateur traduit l'importance de la population contributive prise en compte par la Caisse et l'ampleur de ses responsabilités en matière de gestion des droits sociaux.

53,76 milliards de francs congolais de prestations versées

Le montant total des prestations payées en 2025 s'élève à 53,76 milliards de francs congolais. Sur cette somme, environ 45,41 milliards concernent les pensions de vieillesse et de décès, tandis que 8,35 milliards sont consacrés aux dépenses liées aux risques professionnels. Ces paiements illustrent la mission sociale de la CNSSAP : transformer les cotisations mobilisées en prestations au bénéfice des assurés et des ayants droit.

Plus de 12 900 retraités payés

Le rapport fait état de 12 933 retraités payés au titre de l'exercice 2025. Ce chiffre souligne l'importance de la gestion des pensions dans les activités de la Caisse et la nécessité de maintenir des mécanismes fiables d'identification des bénéficiaires, de contrôle des droits et de paiement.

318 agents et cadres : une progression de 9,7 %

Les effectifs de la CNSSAP sont passés de 290 agents en 2024 à 318 en 2025, soit une augmentation de 28 personnes et une progression de 9,7 %. Cette évolution accompagne le développement des activités de l'institution et l'extension de son réseau territorial. En matière de formation continue, 29 formations sur les 39 planifiées ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 74,3 %.

Six nouvelles agences et neuf implantations opérationnelles

L'ouverture des agences de Matadi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kikwit, Bunia et Mbandaka porte à neuf le nombre d'implantations opérationnelles de la CNSSAP, avec Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Ce déploiement constitue un indicateur important de la politique de proximité et d'extension territoriale de la Caisse.

Des performances à consolider

Les chiffres de l'exercice 2025 témoignent d'une évolution significative de la CNSSAP. La progression des cotisations, l'importance des effectifs contributifs, les prestations versées et le développement du réseau d'agences illustrent les transformations engagées.

Ces résultats doivent cependant être accompagnés d'une gestion prudente des ressources, d'un contrôle rigoureux des charges et d'une amélioration continue des services. La performance d'une institution de sécurité sociale ne se mesure pas uniquement à la croissance des cotisations. Elle dépend également de sa capacité à garantir des prestations régulières, à préserver les droits des bénéficiaires et à assurer la pérennité du régime.

À travers son rapport annuel 2025, la CNSSAP présente ainsi le bilan d'une année de transformation, marquée par l'élargissement de la couverture sociale, le renforcement de ses capacités opérationnelles et la consolidation de ses mécanismes de gouvernance.

L'enjeu pour les prochaines années sera de transformer ces acquis en une protection sociale toujours plus accessible, fiable et durable au bénéfice des agents publics de l'État et de leurs familles.

Les sept grands axes du rapport annuel

À travers ses sept chapitres, ce rapport présente les avancées enregistrées dans les métiers fondamentaux de la Caisse, son organisation, le déploiement de son réseau d'agences, son système de management de la qualité, ses activités supports et sa situation financière.

L'année 2025 a été marquée par l'intégration effective des militaires et des policiers au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les premières cotisations de ces catégories ont été recouvrées en mars, avant le lancement officiel du régime au camp Kokolo, à Kinshasa, en avril.

Cette avancée constitue un tournant dans l'extension de la couverture sociale. La CNSSAP a également engagé une phase pilote d'immatriculation des agents publics affectés dans les missions diplomatiques congolaises aux États-Unis, en Belgique, en France, en Suisse et au Maroc.

Ces initiatives traduisent la volonté de la Caisse d'élargir progressivement le champ de la protection sociale et de rapprocher ses services des agents publics, quel que soit leur lieu d'affectation.

Au cœur du métier : cotisations et prestations sociales

L'immatriculation, le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations constituent les principales missions opérationnelles de la CNSSAP. En 2025, l'institution a enregistré une progression importante de ses cotisations, portée notamment par l'élargissement de l'assiette contributive. Elle a également poursuivi le paiement des pensions et la prise en charge des prestations liées aux risques professionnels.

L'enjeu demeure de garantir la régularité des paiements, d'améliorer le traitement des dossiers et d'assurer une gestion rigoureuse des droits des bénéficiaires.

Gouvernance : transparence et maîtrise des risques

La gouvernance constitue un autre axe majeur du rapport. La CNSSAP a poursuivi le renforcement de ses mécanismes de contrôle interne, d'audit et de gestion des risques. L'évolution de ses organes dirigeants, consacrée par l'ordonnance présidentielle du 24 décembre 2025, s'inscrit dans la dynamique de continuité institutionnelle et de consolidation des réformes.

La Caisse entend ainsi renforcer la traçabilité des opérations, améliorer la supervision de ses activités et maintenir les exigences de transparence et de redevabilité associées à la gestion des ressources sociales.

Réseau des agences : six nouvelles implantations

Le rapprochement des services avec les bénéficiaires constitue une priorité de la CNSSAP. L'année 2025 a été marquée par la mise en service de six nouvelles agences à Matadi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kikwit, Bunia et Mbandaka.

Avec ces ouvertures, le réseau opérationnel de la Caisse compte neuf implantations, en incluant Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Cette expansion vise à faciliter l'accès aux services, à améliorer l'accompagnement des assurés sociaux et à soutenir les opérations d'immatriculation et de gestion des prestations sur le territoire national.

Management de la qualité : le maintien des standards internationaux

La CNSSAP a poursuivi sa démarche d'amélioration continue et consolidé son système de management de la qualité. En décembre 2025, elle a réussi l'audit de renouvellement de sa certification ISO 9001 :2015, entrant ainsi dans son troisième cycle de certification. Cette démarche vise à améliorer la maîtrise des processus, à renforcer la prévention des risques et à maintenir un niveau de qualité conforme aux exigences de la norme internationale.

Activités supports : capital humain et modernisation

Les fonctions supports contribuent directement au fonctionnement des services opérationnels. En 2025, la CNSSAP a renforcé ses ressources humaines, développé les compétences de son personnel et poursuivi la modernisation de ses systèmes d'information. Le système SYGEIC joue notamment un rôle important dans l'informatisation des processus métiers, de l'immatriculation à la gestion des prestations sociales. La communication institutionnelle a également accompagné l'intégration des militaires et des policiers, afin de favoriser la compréhension du régime et l'appropriation des nouveaux droits sociaux.

Rapport financier : une progression importante des ressources

Le volet financier met en évidence la progression des cotisations recouvrées et l'importance de la gestion prudente des ressources. Les performances enregistrées en 2025 témoignent d'une capacité accrue de mobilisation des cotisations. Elles renforcent également l'exigence de maîtrise des charges, de contrôle des risques et de préservation des équilibres financiers nécessaires à la pérennité du régime.