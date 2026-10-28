Dans une publication sur le réseau social X, l'ancien Ministre des Finances et Député National Nicolas Kazadi met en lumière les avancées de la CNSSAP, notamment l'amélioration des pensions, l'élargissement de la couverture sociale et la progression des réserves financières. Une reconnaissance qui souligne l'importance de poursuivre les réformes sous la direction de Junior Mata M'Elanga.

Un bilan qui parle de lui-même

L'ancien ministre souligne notamment la progression de la pension moyenne, passée, selon les chiffres qu'il avance, de 12 196 FC en 2018 à 239 566 FC en 2025. Il relève également l'augmentation du nombre de cotisants, qui atteint 1 470 429 après l'intégration successive de nouvelles catégories d'agents publics, dont les enseignants, les militaires et les policiers.

Pour Nicolas Kazadi, ces résultats illustrent le potentiel des réformes structurelles conduites dans la durée. Il insiste toutefois sur la nécessité de sécuriser les réserves financières, de renforcer la gestion actuarielle et de garantir la régularité du paiement des cotisations afin de préserver la pérennité des pensions.

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Junior Mata M'elanga, Un Leadership à saluer

Ces avancées offrent également l'occasion de saluer les efforts déployés sous la direction du Directeur général de la CNSSAP, Junior Mata M'Elanga. La modernisation de l'institution, l'élargissement de la couverture sociale et le renforcement de ses capacités opérationnelles participent à la consolidation progressive du système de protection sociale des agents publics.

La reconnaissance exprimée par Nicolas Kazadi rappelle qu'une réforme publique gagne en crédibilité lorsque ses effets se traduisent par des résultats concrets pour les bénéficiaires. Elle met aussi en évidence le rôle de la gouvernance et de la continuité institutionnelle dans la réussite des politiques publiques.

Il convient ainsi de saluer le travail du Directeur général et la mobilisation du personnel de la CNSSAP, tout en soulignant que les performances enregistrées appellent une vigilance permanente. La solidité d'un régime de sécurité sociale ne repose pas uniquement sur le volume des cotisations ou l'importance des réserves, mais également sur sa capacité à honorer durablement ses engagements envers les retraités.

Le message de Nicolas Kazadi est donc à la fois une reconnaissance des progrès accomplis et un appel à la responsabilité. La régularité des cotisations, la maîtrise des engagements futurs et la gestion rigoureuse des ressources demeurent essentielles pour garantir la stabilité du régime.

Sous la conduite de Junior Mata M'Elanga, l'enjeu consiste désormais à consolider les acquis et à transformer les performances actuelles en garanties durables pour les agents publics et les retraités de la République démocratique du Congo.

Au-delà des chiffres, la réussite de la CNSSAP se mesurera surtout à la confiance qu'elle inspire et à la sécurité qu'elle assure aux bénéficiaires d'aujourd'hui et de demain.