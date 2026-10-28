Sénégal: L'investissement mondial augmente alors que le nombre de nouveaux projets diminue, selon un rapport de la CNUCED

Les investissements internationaux ont augmenté au premier semestre 2026, mais le nombre de nouveaux projets a continué de diminuer, signalant des perspectives incertaines dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions sur les prix de l'énergie et de perturbations des chaînes d'approvisionnement.

La dernière Note sur les tendances mondiales de l'investissement montre que les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 37 % par rapport au niveau semestriel moyen de 2025, cette hausse étant largement tirée par les économies développées.

Cependant, la valeur élevée des transactions masque un affaiblissement de l'activité, le nombre de nouveaux projets et d'opérations transfrontières annoncés au niveau mondial ayant diminué.

Ces constats précèdent le Forum mondial de l'investissement 2026, qui doit se tenir à Doha, au Qatar, du 25 au 27 octobre.

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Placée sous le thème « Investir dans l'avenir », la manifestation réunira plus de 5 000 participants issus des gouvernements, du secteur privé, d'organisations internationales et d'autres secteurs, lesquels exploreront de nouveaux horizons en matière d'investissement pour le développement.

Les grandes transactions masquent un affaiblissement de l'activité globale

La valeur des fusions-acquisitions transfrontières a augmenté de 57 %, atteignant 494 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026. Toutefois, le nombre de transactions a chuté de 23 %, ce qui indique que la hausse résulte de grandes opérations plutôt que d'une reprise générale.

Dans les principales catégories d'investissement, l'activité a ralenti. Les annonces de nouveaux projets, dits investissements en création, ont diminué de 15 %, tandis que les projets de financement international ont reculé de 11 %.

Les flux d'IDE vers les économies développées ont augmenté de plus de 70 % au premier semestre de l'année par rapport au niveau semestriel moyen de 2025. Cette hausse s'explique principalement par les fluctuations des flux financiers transitant par les pays du Benelux - la Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Luxembourg - et par un quasi-doublement des entrées aux États-Unis.

Les secteurs liés à l'intelligence artificielle ont représenté plus de 40 % de la valeur des projets d'investissement en création annoncés aux États-Unis, ce qui souligne l'importance croissante des investissements technologiques stratégiques.

Les économies en développement subissent des pressions croissantes

Les flux d'IDE vers les économies en développement ont progressé de 8 % par rapport au niveau semestriel moyen de 2025. Malgré cette hausse, les annonces de projets en création ont reculé de plus d'un cinquième.

Le nombre de projets d'investissement soutenant les Objectifs de développement durable a diminué de plus de 25 % dans les pays en développement. Le financement de projets d'énergies renouvelables a chuté d'environ un tiers, contre une baisse de 4 % dans les économies développées.

La valeur des investissements en création annoncés dans les centres de données des économies en développement a chuté de 32 milliards de dollars, laissant entrevoir une concentration accrue des investissements dans les infrastructures numériques au sein des économies à revenu élevé.

Les conflits accentuent l'incertitude

Le conflit en cours au Moyen-Orient accroît les pressions sur les coûts et les incertitudes.

Les annonces de projets en création en Asie occidentale ont diminué de 52 %, tandis que les projets touristiques dans le monde entier ont reculé de 28 % et les projets de transport et de stockage de 22 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025.

L'investissement extérieur des investisseurs du Conseil de coopération du Golfe dans le financement de projets a été réduit de plus de moitié au deuxième trimestre, en comparaison aussi bien à l'année précédente qu'à la moyenne des cinq années précédentes.

L'investissement intérieur, en revanche, a plus que triplé d'une année sur l'autre, la majeure partie de cette hausse étant due à un projet d'aménagement urbain de près de 55 milliards de dollars annoncé par le promoteur Emaar, basé à Dubaï.