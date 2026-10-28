Sénégal: Biodiversité - Le parc national du Niokolo-Koba doté d'une bibliothèque numérique

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé à l'ouverture officielle, mardi, à Dakar, de la Niokolo-Base, la bibliothèque numérique du parc national du Niokolo-Koba (PNNK), une innovation majeure en matière de conservation de la biodiversité au Sénégal.

Le lancement officiel de cette bibliothèque marque "l'aboutissement de la numérisation de la documentation du PNNK", explique une note de la direction des parcs nationaux.

Elle précise que la bibliothèque numérique va servir à "moderniser l'accès aux savoirs et à enrayer la dispersion des ressources documentaires de la biodiversité sénégalaise".

"Ce nouvel outil technologique permettra de rompre avec l'éparpillement et la perte de données environnementales en centralisant l'ensemble des ressources documentaires et scientifiques au Sénégal", a expliqué Cheikh Ndiaye Sylla, un conseiller technique du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

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"Une grande partie de la documentation historique et scientifique sur les aires protégées, en version papier ou numérique, demeure aujourd'hui dispersée, fragmentée ou introuvable", a-t-il signalé lors du lancement de la Niokolo-Base, assurant que la nouvelle bibliothèque permettra d'y remédier.

Cheikh Ndiaye Sylla, un conseiller technique du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique

Le PNNK va "assurer un suivi rigoureux de la faune" à l'aide de la bibliothèque numérique, selon Cheikh Ndiaye Sylla.

"Notre objectif est aussi de redonner aux parcs nationaux leur vocation première de laboratoires scientifiques à ciel ouvert, tout en nous ouvrant au public pour stimuler l'écotourisme", a-t-il expliqué.

L'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar est associée à cette initiative de la direction des parcs nationaux.

Gaspard Van Goethem, conseiller économique à l'ambassade de la Belgique au Sénégal, a assuré le ministère de l'Environnent et de la Transition écologique du soutien de son pays à cette innovation de la direction des parcs nationaux.

"La coopération belge aide à faire émerger les initiatives et soutient leur appropriation par les acteurs locaux. Je m'associe à l'appel du ministère en faveur de la vulgarisation de cette initiative", a-t-il dit.

Gaspard Van Goethem, conseiller économique à l'ambassade de la Belgique au Sénégal

Selon Ousmane Touré, le chef du projet de numérisation de la Niokolo-Base, quelque 600 documents ont déjà été numérisés. Un millier de fichiers seront intégrés à la base de données, d'ici à la fin de l'année, a-t-il assuré.

Gaspard Van Goethem s'est réjoui, par ailleurs, des efforts fournis par les autorités sénégalaises en vue d'une bonne administration du parc national du Niokolo-Koba.

Le retrait récent du parc du patrimoine mondial en péril témoigne des efforts remarquables fournis par l'État du Sénégal en vue de sa "préservation", a-t-il reconnu.

"Protéger le Niokolo-Koba, c'est préserver un patrimoine naturel unique et soutenir les communautés qui dépendent de ses ressources", a souligné Gaspard Van Goethem, rappelant que cette réserve faunique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

C'est l'un des principaux "sanctuaires" de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, a-t-il souligné.