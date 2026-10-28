Sénégal: Pose de la première pierre d'une Maison des hôtes à Pire

Pire — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé mardi à la pose de la première pierre d'une maison des hôtes à Pire en vue de renforcer les capacités d'accueil de cette cité religieuse du département de Tivaouane, a constaté l'APS.

Prévue sur plus de 840 mètres-carrés, cette infrastructure en R+3 comprendra notamment un espace d'accueil, une salle polyvalente, une suite pour les invités de marque, ainsi que des chambres et des suites réparties sur les différents étages.

"Ce projet s'inscrit dans le Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR), visant à améliorer les conditions d'hébergement des délégations, lors des rassemblements religieux, particulièrement du Gamou annuel de Pire", a dit Moussa Bala Fofana.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement du chantier en présence, notamment du khalife de Pire, Serigne Mame Abdou Cissé et d'autres dignitaires religieux.

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Le ministre a souligné que la modernisation de la cité religieuse doit inclure des voies d'accès, des aires de stationnement, des infrastructures d'assainissement, de gestion des déchets, d'approvisionnement en eau. "La sécurité et les espaces publics ne doivent pas non plus être laissés en rade", a-t-il affirmé.

Moussa Bala Fofana a invité les parties prenantes à veiller à la qualité des travaux, au respect des normes techniques et des délais d'exécution.

Le coordonnateur du PNAMVR, Amdy Moustapha Mbacké, a assuré que les instructions du ministre relatives au suivi des travaux et au respect des délais seront prises en compte.

"La religion fait partie des critères de développement", a affirmé le khalife de Pire, Serigne Mame Abdou Cissé, saluant cette initiative.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, s'est aussi réjoui du lancement du chantier de la maison des hôtes de Pire, indiquant par ailleurs avoir attiré "l'attention des pouvoirs publics sur le besoin d'une maison des hôtes, dans une correspondance datée du 16 décembre 2024".