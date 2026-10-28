Sénégal: Louga - La CNDH renforce les capacités des gendarmes sur les droits humains et le trafic de migrants

Louga, 27 oct (APS) - Un atelier de renforcement des capacités des personnels opérationnels de la Gendarmerie nationale sur la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et l'approche fondée sur les droits humains, à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), s'est ouvert, lundi, à Louga (nord), a constaté l'APS.

Cette session de formation de deux jours entre dans le cadre de la "Mission d'observation, de suivi, de supervision et de formation aux droits humains", mise en oeuvre par la CNDH et financée par l'Union européenne.

Elle s'inscrit également dans le Programme Opérationnel Conjoint II (POC II), une initiative conjointe de lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants

L'atelier de renforcement des capacité des personnels opérationnels de la Gendarmerie nationale vise à renforcer l'intégration des droits humains dans les interventions des Forces de sécurité intérieure (FSI), notamment à travers la formation des acteurs, le suivi et la supervision des activités, ainsi que l'assistance aux victimes, selon ses initiateurs.

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La présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a souligné l'importance d'associer le respect des droits humains aux missions de sécurité, soulignant que "la sécurité, pour être durable et efficace, doit être accompagnée d'une culture des droits humains".

Elle a rappelé que les migrants et les autres personnes rencontrées par les forces de sécurité dans le cadre de leurs missions restent des titulaires de droits dont la dignité doit être préservée.

Selon elle, cette formation constitue également un cadre de partage d'expériences entre les experts de la CNDH et les gendarmes, dont les compétences opérationnelles peuvent être davantage consolidées par une meilleure maîtrise des instruments juridiques et des mécanismes de protection des droits humains.

Mme Sidibé a annoncé que le programme prévoit un déploiement progressif des activités dans plusieurs localités du pays, particulièrement dans les zones concernées par les mouvements migratoires.

Après Dakar et Ziguinchor, la CNDH entend poursuivre ses interventions dans d'autres régions comme Saint-Louis, Kédougou, Saraya et Thiès.

De son côté, le commandant de la brigade de Gendarmerie de Louga, Aliou Diouf, s'est félicité de l'organisation de cet atelier, saluant l'intérêt manifesté par les participants pour les différents modules dispensés durant les deux journées.

Il a assuré que les personnels formés veilleront à appliquer les recommandations formulées, rappelant que le respect des droits humains constitue une exigence fondamentale du métier de gendarme.

Prévu sur la période allant de janvier 2026 à mai 2028, le projet de la CNDH ambitionne de promouvoir une intégration effective des droits humains dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des activités relevant des cinq axes du POC II.