Tunisie: Le plomb bientôt interdit dans toutes les peintures ?

La Tunisie s'oriente vers l'interdiction de l'utilisation du plomb dans les peintures et la fixation de seuils maximaux pour cette substance dans d'autres produits, en raison de ses effets nocifs sur la santé.

La tenue d'un atelier de travail est prévue jeudi 29 octobre 2026, dans le cadre de la Semaine internationale de prévention de l'intoxication au plomb. Cette rencontre réunira des représentants de l'État, des industriels et des composantes de la société civile afin d'examiner un projet de texte réglementaire élaboré par les ministères de l'Environnement et de la Santé pour fixer les seuils maximaux de plomb autorisés en Tunisie.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le directeur du contrôle sanitaire à l'Agence Nationale d'Evaluation des Risques, Wassim Hani, a indiqué que près de 50 % des pays dans le monde avaient déjà fixé des limites concernant l'utilisation de cette substance.

Le responsable a précisé que les mesures envisagées prévoient l'interdiction du plomb dans toutes les peintures, la fixation de seuils maximaux dans les produits de consommation ainsi que le renforcement du contrôle technique à l'importation de plusieurs articles, notamment les jouets pour enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plomb, une menace majeure pour la santé

Le plomb figure parmi les dix substances chimiques les plus préoccupantes pour la santé publique, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Son exposition peut affecter plusieurs organes et provoquer de graves conséquences sanitaires, notamment des troubles neurologiques et pulmonaires, de l'anémie ainsi que des maladies cardiovasculaires.

Wassim Hani a également indiqué que l'année 2023 avait enregistré environ 3,5 millions de décès dans le monde liés à l'intoxication au plomb. Il a précisé que 85 % des utilisations de cette substance concernaient les batteries.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets du plomb. Selon le responsable, leur organisme peut absorber cette substance quatre à six fois plus que celui des adultes, ce qui accentue les risques pour leur santé.

Enfin, il a rappelé que les déchets contenant du plomb sont classés parmi les déchets dangereux et souligné l'existence de mécanismes spécifiques pour leur traitement et leur recyclage.