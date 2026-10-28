Tunisie: Derby de la capitale - Un corps arbitral entièrement étranger

Le derby de la capitale entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis sera dirigé par un corps arbitral entièrement étranger, sur décision de la Direction nationale de l'arbitrage.

Cette décision concerne l'un des rendez-vous les plus attendus du football tunisien, qui opposera les deux grands rivaux de la capitale. Le recours à des arbitres étrangers vise à assurer le bon déroulement de cette rencontre à fort enjeu, dans un contexte marqué par une grande pression sportive et populaire.

La composition du corps arbitral devrait être communiquée ultérieurement.