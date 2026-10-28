Tunisie: Séisme de magnitude 3,5 à Nabeul - Une secousse enregistrée à l'aube près de Tazarka

La terre a tremblé ce mercredi 28 octobre 2026 dans le gouvernorat de Nabeul. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée à 4 h 18 au sud-est de Tazarka, selon les données communiquées par l'Institut national de la météorologie (INM).

D'après les premières analyses de l'Institut, l'épicentre du séisme a été localisé à 36,47° de latitude nord et 10,99° de longitude est.

Si une telle magnitude est qualifiée de faible par les spécialistes, le phénomène a pu être nettement ressenti par les habitants résidant à proximité immédiate de l'épicentre. Les autorités scientifiques rappellent qu'une réplique reste possible dans ce genre de situation, bien qu'elle ne soit en rien systématique. Aucune information faisant état de dégâts matériels ou humains n'a pour l'heure été signalée.