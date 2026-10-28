Tunisie: Jendouba - 12 blessés, dont 11 ouvrières agricoles, dans un accident de la route

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Un accident de la circulation survenu dans la région de Balarijia, relevant de la délégation de Jendouba Nord, a fait 12 blessés, dont 11 ouvrières agricoles et le conducteur d'une camionnette. Les victimes, présentant des blessures de gravité variable, ont été transportées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Un accident de la route s'est produit dans la région de Balarijia, relevant de la délégation de Jendouba Nord, faisant 12 blessés, parmi lesquels figurent 11 ouvrières agricoles et le conducteur d'une camionnette.

Selon les déclarations du directeur régional de la santé à Jendouba, Khalil Ghanjati, à la radio Diwan FM, les victimes ont subi des blessures de gravité variable.

Intervention de la Protection civile et évacuation des blessés

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Alertées à la suite de l'accident, les unités de la Protection civile sont intervenues pour porter secours aux victimes.

Les 12 blessés ont été évacués vers l'hôpital afin de bénéficier des soins médicaux nécessaires, selon la même source.

Aucune précision supplémentaire n'a été communiquée concernant les circonstances exactes de l'accident ou l'évolution de l'état de santé des personnes blessées.

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