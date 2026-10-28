Afrique du Nord: Tunisie-Égypte - Une coopération renforcée face à la pénurie d'eau

Face aux défis croissants de la rareté de l'eau et du changement climatique, la Tunisie et l'Égypte entendent intensifier leur coopération dans la gestion des ressources hydriques et le développement agricole. Cette volonté a été réaffirmée lors d'une rencontre ministérielle organisée en marge de la 9e Semaine du Caire pour l'eau, qui se déroule du 25 au 29 octobre 2026.

La sécurité hydrique et alimentaire était au cœur des discussions entre la Tunisie et l'Égypte, à l'occasion d'une rencontre tenue mardi au Caire entre le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, et son homologue égyptien des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Suweilam.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la participation tunisienne à la 9e édition de la Semaine du Caire pour l'eau, un rendez-vous consacré aux enjeux de la gestion des ressources hydriques et aux défis environnementaux.

Selon un communiqué du ministère tunisien de l'Agriculture, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, l'intensification des concertations et le partage d'expériences dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

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Sécurité hydrique : renforcer la coopération entre la Tunisie et l'Égypte

Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations historiques unissant la Tunisie et l'Égypte, tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs de l'agriculture et des ressources en eau.

L'objectif est notamment de soutenir les efforts de développement durable et de renforcer la sécurité hydrique et alimentaire des deux pays.

Cette coopération repose sur une meilleure coordination entre les institutions concernées, ainsi que sur l'échange de connaissances, d'expertises et de savoir-faire en matière de gestion et de préservation des ressources hydriques.

Rareté de l'eau et changement climatique : des défis communs

La rencontre a également permis d'aborder les défis croissants liés à la raréfaction des ressources en eau et aux effets du changement climatique sur les activités agricoles.

Face à ces enjeux, les deux parties ont souligné l'importance d'intensifier les échanges d'expériences et de renforcer la coordination pour améliorer la gestion de l'eau et accompagner le développement du secteur agricole.

La préservation des ressources hydriques apparaît ainsi comme un axe central de la coopération tuniso-égyptienne, compte tenu de son importance pour la durabilité de l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Semaine du Caire pour l'eau : un appel à renforcer la coopération internationale

De son côté, le ministre tunisien de l'Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, a mis en avant l'importance de la Semaine du Caire pour l'eau en tant qu'espace de dialogue et de concertation entre les pays.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération arabe et internationale et de coordonner les efforts pour relever les défis communs liés à l'eau.

Cette démarche vise à soutenir les fondements de la sécurité hydrique et à promouvoir un développement durable au bénéfice des populations.

La rencontre tuniso-égyptienne traduit ainsi une volonté commune de poursuivre le dialogue et d'approfondir la coopération dans deux domaines stratégiques : la gestion des ressources en eau et le développement agricole.