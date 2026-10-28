Afrique: Coupe du monde 2030 - Le Maroc au cœur des préparatifs d'un Mondial à trois pays

La FIFA prévoit d’effectuer, en novembre et décembre 2026, une série de visites dans les villes candidates à l’accueil de la Coupe du monde 2030 en Espagne, au Maroc et au Portugal. Pour le royaume chérifien, qui accueillera cette compétition aux côtés de deux pays européens, ces inspections constituent une étape importante dans la préparation d’un événement dont les retombées pourraient dépasser le cadre sportif et renforcer la place de l’Afrique sur la scène du football mondial.

La préparation de la Coupe du monde de la FIFA 2030 entre dans une nouvelle phase. En novembre et décembre prochains, une délégation de l’instance dirigeante du football mondial se rendra dans les villes hôtes candidates des trois pays organisateurs afin d’évaluer l’état des préparatifs, les infrastructures proposées et les dispositifs opérationnels prévus pour la compétition.

Les visites concerneront notamment Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger au Maroc, ainsi que plusieurs villes d’Espagne et du Portugal. Les représentants de la FIFA échangeront avec les autorités publiques, les gestionnaires de stades, les acteurs du transport et de la mobilité, les prestataires d’hébergement et les autres partenaires impliqués dans l’organisation.

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Ces inspections doivent permettre d’apprécier la conformité des sites candidats aux exigences de la FIFA. Elles contribueront au processus de sélection définitive des villes et des stades, tandis que la répartition des matches sera déterminée ultérieurement, une fois les villes hôtes confirmées et le calendrier de la compétition élaboré.

Le Maroc, un enjeu stratégique pour l’Afrique

Pour le Maroc, cette échéance représente un défi organisationnel majeur et une occasion de consolider sa position parmi les destinations importantes du football international. L’organisation de matches de la Coupe du monde implique de disposer d’infrastructures sportives adaptées, mais également de capacités suffisantes en matière de transport, d’hébergement, de sécurité et de services aux supporters.

Les préparatifs s’inscrivent ainsi dans une dynamique qui concerne plusieurs secteurs de l’économie marocaine. Les investissements dans les équipements sportifs et les infrastructures de mobilité, l’activité touristique et les services associés pourraient bénéficier de l’organisation du tournoi. L’ampleur de ces retombées dépendra toutefois des investissements effectivement réalisés, de leur financement et de la capacité du pays à inscrire ces équipements dans une stratégie de développement à long terme.

Au-delà de ses enjeux économiques, le Mondial 2030 constitue également une occasion pour le Maroc de renforcer sa visibilité internationale et de valoriser son savoir-faire en matière d’organisation de grands événements sportifs.

Une portée continentale

La dimension africaine de cette édition dépasse la seule participation du Maroc en tant que pays hôte. Le royaume sera l’un des premiers pays du continent à accueillir une partie d’une Coupe du monde organisée conjointement avec des pays européens, après l’Afrique du Sud, qui avait accueilli seule le tournoi en 2010.

Cette nouvelle organisation pourrait contribuer à renforcer la visibilité du football africain et à mettre en avant les capacités du continent à accueillir des compétitions de dimension mondiale. Elle offre également au Maroc une occasion de valoriser ses infrastructures et son expérience organisationnelle auprès des autres pays africains.

La portée de cet événement dépendra néanmoins des retombées concrètes pour le pays hôte et de sa capacité à associer les acteurs locaux à sa préparation. Les questions liées à l’emploi, au tourisme, aux infrastructures et à l’utilisation durable des équipements après la compétition figureront parmi les enjeux à suivre.

La FIFA poursuit, pour sa part, ses consultations avec les autorités et les partenaires concernés en Espagne, au Maroc et au Portugal. Les visites prévues en novembre et décembre 2026 doivent alimenter l’évaluation des sites candidats, avant les décisions définitives sur les villes et les stades retenus pour la Coupe du monde 2030.