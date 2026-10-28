Tunisie: Énergie verte - Le pays veut ouvrir la voie aux exportations vers l'Allemagne

La Tunisie entend accélérer sa transition énergétique et attirer davantage d'investissements allemands dans les énergies renouvelables. En visite à Munich, une délégation tunisienne de haut niveau a examiné avec des responsables bavarois les perspectives de développement de projets dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, avec, à terme, la possibilité d'exporter de l'énergie propre vers l'Allemagne.

La coopération énergétique entre la Tunisie et l'Allemagne pourrait franchir une nouvelle étape. Une délégation tunisienne de haut niveau a rencontré, mardi 27 octobre 2026 à Munich, Michael Köhler, responsable des affaires européennes et des relations internationales au sein de la Chancellerie bavaroise.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue tuniso-bavarois sur l'investissement, le financement et la transition énergétique, organisé du 26 au 29 octobre 2026.

Selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie en Allemagne, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat économique et énergétique entre la Tunisie et la Bavière, notamment à travers le développement de projets communs dans les énergies renouvelables.

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Énergies renouvelables : la Tunisie veut accélérer les investissements

Lors de cette rencontre, la délégation tunisienne a présenté les grandes orientations de la politique nationale visant à accélérer la réalisation des projets énergétiques et à soutenir la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Les échanges ont également permis d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération tuniso-bavaroise, dans le prolongement de la déclaration d'intention commune signée en décembre 2012.

Les deux parties entendent notamment favoriser la mise en oeuvre de projets conjoints et intensifier les échanges d'expertise dans les domaines des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

Ces initiatives pourraient être intégrées dans un plan d'action commun couvrant les trois prochaines années, dont la signature est envisagée dans les meilleurs délais à l'occasion d'une visite de haut niveau.

Exportation d'énergie verte vers l'Allemagne : une perspective stratégique

L'un des principaux enjeux des discussions concerne le développement de la production tunisienne d'énergies renouvelables et les possibilités d'exportation d'énergie propre vers le marché allemand.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs efforts pour concrétiser plusieurs propositions communes dans le domaine des énergies renouvelables et alternatives.

L'objectif est d'accroître la contribution de ces sources à la production énergétique nationale, tout en renforçant la souveraineté énergétique de la Tunisie.

À plus long terme, le développement de ces projets pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation d'énergie propre vers l'Allemagne.

Solaire, éolien et hydrogène vert : les secteurs ciblés

La visite de la délégation tunisienne à Munich, les 27 et 28 octobre, vise particulièrement à explorer les opportunités d'investissement dans trois filières stratégiques : l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydrogène vert.

Dans cette perspective, le programme comprend un colloque consacré aux opportunités et perspectives d'investissement dans le secteur énergétique tunisien.

Des rencontres avec des responsables, des investisseurs et des institutions économiques allemandes sont également prévues afin d'identifier les possibilités de financement et de partenariat.

Des visites de terrain figurent par ailleurs au programme de cette mission, destinée à renforcer les relations économiques et industrielles entre la Tunisie et l'Allemagne.

Tunisie-Allemagne : 70 ans de relations diplomatiques

Présent lors de cette rencontre, l'ambassadeur de Tunisie à Berlin a souligné la dynamique positive des relations bilatérales, dans un contexte marqué par la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette dynamique s'est notamment traduite par des échanges de visites entre les ministres des Affaires étrangères tunisien et allemand au cours de l'année 2026.

La délégation tunisienne comprend des représentants des structures gouvernementales chargées de l'industrie, de l'énergie, de l'investissement, de la planification et des finances.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) ainsi que plusieurs banques publiques, dont la Banque de financement des petites et moyennes entreprises, participent également à cette mission.

À travers cette démarche, la Tunisie cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs allemands et à consolider son positionnement dans le développement des énergies propres.