Tunisie: Bizerte - Lancement des « Cliniques de l'espoir » pour traiter les addictions

Dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé en matière de prévention des addictions et de prise en charge des personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances psychoactives, la direction régionale de la santé de Bizerte a annoncé le lancement des activités des « Cliniques de l'espoir », dédiées au diagnostic et au traitement des addictions.

Cette initiative vise à renforcer l'offre de soins dans la région et à développer les services de prévention, de dépistage précoce, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique. Elle prévoit également un accompagnement médical et psychologique adapté aux bénéficiaires tout au long de leur parcours de soins et de rétablissement.

Les « Cliniques de l'espoir » constituent une initiative du ministère de la Santé inscrite dans la stratégie nationale de prévention des addictions, de réduction des risques et de traitement, adoptée depuis 2021. Ces structures ont pour objectif de diagnostiquer les situations d'addiction et d'assurer des soins ainsi qu'un accompagnement psychologique dans le strict respect de la confidentialité.

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Par ailleurs, le ministère de la Santé a lancé un projet national consacré à la prévention des addictions, à la lutte contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'au soutien à l'insertion des jeunes.

Ce programme cible les enfants et les jeunes âgés de 10 à 25 ans, en accordant une attention particulière aux catégories les plus vulnérables. Il repose notamment sur le développement des compétences de vie et des aptitudes sociales, la promotion des comportements favorables à la santé et le renforcement de l'intégration des jeunes dans leur environnement familial, scolaire et professionnel.

Adoptée en 2021, la stratégie nationale de prévention et de traitement des addictions s'articule autour de six axes principaux. Elle vise notamment à permettre aux personnes souffrant d'addiction d'accéder à une prise en charge adaptée, après identification des causes profondes de leur dépendance.