Algérie: Le président de la République met en avant le rôle de la Déclaration d'Alger dans la consécration de la place stratégique du gaz naturel dans le système mondial de sécurité énergétique

27 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Moscou — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, mardi, le rôle de la Déclaration d'Alger, issue du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), abrité par l'Algérie en 2024, dans la consécration de la place stratégique du gaz naturel dans le système mondial de sécurité énergétique.

Dans une allocution adressée aux participants au 8e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tient à Moscou (Russie), lue par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, le président de la République a dit : "Deux années se sont écoulées depuis que l'Algérie a eu l'honneur d'accueillir le 7e Sommet, couronné par la Déclaration d'Alger, que nous évoquons avec fierté pour son rôle dans la consécration de la place stratégique du gaz naturel dans le système mondial de sécurité énergétique, tout en nous réjouissant de voir ses principes devenir une réalité tangible".

"Alors que l'Algérie passe le flambeau de la présidence du Sommet à la Fédération de Russie amie, elle lui souhaite plein succès", a-t-il poursuivi.

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Faisant remarquer que le Forum a renforcé ses capacités par la création, lors de son 7e Sommet, de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI), basé à Alger, le président de la République a relevé que l'Algérie "n'a ménagé aucun effort, en sa qualité de pays hôte, pour mettre à disposition tous les moyens nécessaires afin d'assurer son fonctionnement optimal au service de l'ensemble des membres".

Il a, en outre, appelé le Forum, à travers le GRI, à jouer "un rôle plus approfondi dans la diffusion des technologies de réduction des émissions, de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, ainsi que dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, en recourant à la numérisation et à l'intelligence artificielle".

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