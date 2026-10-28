Tunisie: Zaghouan - La récolte des olives démarre le 29 octobre, une production importante attendue

La campagne oléicole 2026-2027 débutera officiellement le jeudi 29 octobre dans le gouvernorat de Zaghouan. Avec des prévisions de production importantes et une progression des superficies consacrées à l'agriculture biologique, la région se mobilise pour assurer le bon déroulement de la récolte, de la transformation et du stockage des olives.

La saison de récolte et de transformation des olives à Zaghouan débutera le 29 octobre 2026. Selon les données communiquées à l'occasion des préparatifs de la campagne oléicole, une production de 80 000 tonnes d'huile d'olive et de 16 000 tonnes d'olives de table est annoncée pour cette saison.

Ces perspectives interviennent dans un contexte marqué par la place croissante de l'agriculture biologique dans la filière oléicole régionale.

Oléiculture biologique : 20 000 hectares cultivés à Zaghouan

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L'oléiculture biologique continue d'occuper une place importante dans le gouvernorat de Zaghouan. Les superficies cultivées selon ce mode de production atteignent désormais 20 000 hectares, représentant 33 % de la surface oléicole régionale.

Cette proportion témoigne du poids de la production biologique dans le secteur oléicole de la région, où la préservation de la qualité des olives et de l'huile d'olive constitue un enjeu majeur.

Campagne oléicole 2026-2027 : les préparatifs s'intensifient

Dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison, une séance de travail s'est tenue au siège du gouvernorat de Zaghouan afin d'examiner les dispositions nécessaires au bon déroulement des différentes étapes de la campagne.

Les participants ont insisté sur l'importance d'organiser le démarrage de la récolte dans de bonnes conditions, notamment à travers la mobilisation d'une main-d’œuvre suffisante et la disponibilité des moyens de transport nécessaires à l'acheminement des olives.

La réunion a également mis l'accent sur la coordination entre les différents services concernés afin de garantir le bon déroulement des opérations de transformation, de pressage et de stockage.

Le respect des normes techniques et sanitaires a été particulièrement souligné pour préserver la qualité de la production oléicole.

Un suivi renforcé pour garantir la réussite de la saison

À cette occasion, le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a appelé à intensifier les visites de terrain et à renforcer la coordination entre les différents intervenants de la filière.

Il a insisté sur la nécessité d'anticiper les difficultés susceptibles d'entraver le déroulement de la campagne et de mobiliser les moyens nécessaires pour assurer la réussite de la saison oléicole 2026-2027.

Cette réunion a rassemblé plusieurs responsables régionaux et locaux, notamment la cheffe du service des affaires économiques, des délégués, des responsables de la gestion municipale, des représentants des services régionaux et sécuritaires, ainsi que des organisations professionnelles.

Des agriculteurs et des propriétaires d'huileries ont également pris part aux discussions consacrées aux préparatifs de la nouvelle campagne.