Tunisie: Tataouine - 300 000 plants mobilisés pour la Fête de l'arbre 2026

À l'occasion de la Fête nationale de l'arbre 2026, le gouvernorat de Tataouine se prépare à intensifier ses efforts de reboisement. Quelque 300 000 plants forestiers et pastoraux sont disponibles dans les pépinières de la région pour accompagner les prochaines opérations de plantation.

Les préparatifs de la Fête nationale de l'arbre 2026 s'accélèrent à Tataouine. Le chef de l'arrondissement régional des forêts a annoncé la disponibilité de 300 000 plants forestiers et pastoraux dans les pépinières du gouvernorat, en prévision des opérations de reboisement programmées à cette occasion.

Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, consacrée à l'examen de la situation du secteur forestier, à l'évaluation des résultats des campagnes de reboisement précédentes et à la préparation des prochaines actions de plantation.

Reboisement à Tataouine : les préparatifs s'intensifient

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a permis de déterminer le site régional qui accueillera les célébrations officielles de la Fête de l'arbre, ainsi que les différents sites retenus dans les délégations du gouvernorat.

À cette occasion, le gouverneur de Tataouine, Amir Gabsi, a insisté sur la nécessité de mobiliser les moyens humains et matériels indispensables à la réussite des opérations de reboisement.

Il a notamment appelé à accélérer les préparatifs sur le terrain, à travers l'aménagement des trous de plantation, la préparation des pépinières et la mise à disposition des équipements nécessaires.

Une attention particulière à la survie des jeunes plants

Au-delà de la plantation, les autorités régionales entendent accorder une importance particulière au suivi des jeunes arbres afin d'améliorer le taux de réussite des opérations de reboisement.

Le gouverneur a ainsi appelé les différentes parties concernées à assurer un suivi régulier des plantations et à renforcer les mesures de protection des jeunes plants, particulièrement durant les premières phases de leur croissance.

Fête de l'arbre 2026 : sensibiliser les jeunes à l'environnement

La Fête nationale de l'arbre représente également une occasion de renforcer la sensibilisation à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles.

Au-delà de son caractère symbolique, cette manifestation vise à étendre le couvert végétal national et à promouvoir une culture écologique durable, notamment auprès des jeunes générations.

Dans cette perspective, des campagnes de sensibilisation accompagneront les opérations de reboisement prévues dans plusieurs régions du pays, afin d'encourager la participation citoyenne à la protection de l'environnement.